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Folytatódik a vita a parkolási bevételekről, egyenesen Magyar Péterhez fordult egy kerületi polgármester
Gazdaság

Folytatódik a vita a parkolási bevételekről, egyenesen Magyar Péterhez fordult egy kerületi polgármester

Portfolio
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Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere levélben fordult a miniszterelnökhöz a főváros és a kormány közötti megállapodás miatt, mivel a Fővárosi Önkormányzat a kerületvezetők bevonása nélkül egyezett meg a kabinettel. A polgármester a részletek tisztázását, a kerületek érdemi bevonását és a helyi lakosok érdekeinek védelmét követeli a parkolási és útfejlesztési kérdésekben. Az ügyről Kiss László a Facebook-oldalán számolt be.

A kerületvezető szerint

nem a kormánynak, hanem a fővárosnak lett volna a feladata, hogy egyeztesse a megállapodást a kerületekkel.

Ennek elmaradása miatt azonban a paktum felesleges viták kereszttüzébe került, ráadásul a kerületek polgármesterei is csak a sajtóból értesülhettek a részletekről. Kiss László hangsúlyozta, hogy a III. kerület vezetőjeként az elsődleges célja az, hogy az óbudaiak ne vesztesei, hanem nyertesei legyenek az egyezségnek.

A polgármester komoly kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogyan lesz képes a főváros ellátni az új feladatait

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– például a parkolóhelyek takarítását és a zöldfelületek gondozását –, ha a jelenlegi területein, így a buszmegállókban sem képes biztosítani az alapvető tisztaságot. Emellett felhívta a figyelmet a kerületi úthálózat elhanyagolt állapotára is, kiemelve a Szentendrei, a Bécsi és a Vörösvári utat. Megemlítette azt is, hogy Aranyhegyen tíz éve azért nem tudnak utat építeni, mert a fővárosnak nincs forrása a szükséges vízelvezetés kiépítésére.

Nem írtam volna meg ezt a levelet, ha tudnánk, hogy pontosan miben állapodott meg a főpolgármester a fejünk felett

– mutatott rá a kerületvezető az átláthatóság hiányára.

Kiss László a levélben arra kérte a miniszterelnököt, hogy üljön le a kerületek képviselőivel, és vonják be őket a részletszabályok kidolgozásába. Különösen fontosnak tartja, hogy az egységes parkolási rendszer kialakításakor legyenek tekintettel a külső kerületek érdekeire.

"Azt szeretném elérni, hogy jövőre ne növekedjenek a kerületiek parkolási terhei, megmaradjon a kerületi kedvezményrendszer, és az új megegyezés nyomán legyenek valós források a helyi utak fejlesztésére" – fogalmazott a polgármester, kiemelve, hogy számára ez a vita kizárólag a helyi emberek érdekeinek védelméről szól.

A polgármester kitért a főváros gazdálkodási nehézségeire is. Emlékeztetett, hogy eddig a kormányzati elvonásokat tartották a pénzügyi problémák fő okának, ám a hírekben szereplő esetleges költségvetési biztos kinevezése felveti annak a lehetőségét, hogy belső gazdálkodási problémák is állnak a háttérben.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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