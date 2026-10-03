Folytatódik a vita a parkolási bevételekről, egyenesen Magyar Péterhez fordult egy kerületi polgármester

A kerületvezető szerint
nem a kormánynak, hanem a fővárosnak lett volna a feladata, hogy egyeztesse a megállapodást a kerületekkel.
Ennek elmaradása miatt azonban a paktum felesleges viták kereszttüzébe került, ráadásul a kerületek polgármesterei is csak a sajtóból értesülhettek a részletekről. Kiss László hangsúlyozta, hogy a III. kerület vezetőjeként az elsődleges célja az, hogy az óbudaiak ne vesztesei, hanem nyertesei legyenek az egyezségnek.
A polgármester komoly kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogyan lesz képes a főváros ellátni az új feladatait
– például a parkolóhelyek takarítását és a zöldfelületek gondozását –, ha a jelenlegi területein, így a buszmegállókban sem képes biztosítani az alapvető tisztaságot. Emellett felhívta a figyelmet a kerületi úthálózat elhanyagolt állapotára is, kiemelve a Szentendrei, a Bécsi és a Vörösvári utat. Megemlítette azt is, hogy Aranyhegyen tíz éve azért nem tudnak utat építeni, mert a fővárosnak nincs forrása a szükséges vízelvezetés kiépítésére.
Nem írtam volna meg ezt a levelet, ha tudnánk, hogy pontosan miben állapodott meg a főpolgármester a fejünk felett
– mutatott rá a kerületvezető az átláthatóság hiányára.
Kiss László a levélben arra kérte a miniszterelnököt, hogy üljön le a kerületek képviselőivel, és vonják be őket a részletszabályok kidolgozásába. Különösen fontosnak tartja, hogy az egységes parkolási rendszer kialakításakor legyenek tekintettel a külső kerületek érdekeire.
"Azt szeretném elérni, hogy jövőre ne növekedjenek a kerületiek parkolási terhei, megmaradjon a kerületi kedvezményrendszer, és az új megegyezés nyomán legyenek valós források a helyi utak fejlesztésére" – fogalmazott a polgármester, kiemelve, hogy számára ez a vita kizárólag a helyi emberek érdekeinek védelméről szól.
A polgármester kitért a főváros gazdálkodási nehézségeire is. Emlékeztetett, hogy eddig a kormányzati elvonásokat tartották a pénzügyi problémák fő okának, ám a hírekben szereplő esetleges költségvetési biztos kinevezése felveti annak a lehetőségét, hogy belső gazdálkodási problémák is állnak a háttérben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a biztosítók új rémálma: borul a matek, ez lehet az „új Covid-járvány”
A biztosítóknak alapjaiban kell átalakítaniuk a kárigények modellezését.
Kiemelkedően jó befektetés a diploma Magyarországon, mégis túl kevesen tanulnak tovább
Új jelentés érkezett a magyar oktatás helyzetéről.
Kemény üzenetet küldött Ruszin-Szendi Romulusz a gyanúba keveredett Fideszes politikusoknak: "Emelt fővel álljanak a hatóságok elé!"
Saját példájával mutatott rá a koncepciós eljárás és az elszámoltatás közti különbségre.
Pattanásig feszült a helyzet a sorsdöntő választás előtt: sorra zárják be nagykövetségeiket a külföldi országok
Bombafenyegetés állhat az ideiglenes döntés hátterében.
Kármán András elmondta, hogy segít a kormány a nyugdíjasoknak
A tárcavezető a Tisza-kormány eddigi szociális intézkedéseit is értékelte.
A védelmi szektor sem aranybánya: máris jött az első pofon
Most nem elég a lelkesedés.
Pengeélen táncol a szomszédos ország gazdasága: sorsdöntő bejelentést tett a hitelminősítő
Egyetlen dolog mentette meg a recesszióval küzdő gazdaságot.
Új típusú ballisztikus rakétát tesztelhetett a távol-keleti diktatúra
700 kilométert repült az észak-koreai fegyver.
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Nem a választó lett ostobább - a rendszer változott meg
A demokráciában elvileg minden szavazat ugyanannyit ér. A politikai befolyás azonban soha nem oszlott el egyenlően: akinek több pénze, szervezete vagy médiája van, az könnyebben... The post Nem a
McCormick & Company, Incorporated - elemzés
Az októberi Top 10 tizenegyedik helyezettje, megnézem, mit tud.CégismertetőA McCormick & Company (MKC) 1889-ben alakult, székhelye az amerikai Maryland állambeli Hunt Valley-ben található, és
A magyar termékenységi ráta a régió egyik legdurvább hullámvasútja
A BB tengely országainak termékenységi mutatója két évtizeden át emelkedett, 2021 óta viszont mind a tizenegy országban csökken. A régiós átlag három év alatt 1,62-ről... The post A magyar
Mennyire keresel jól: melyik jövedelmi tizedbe fér be a fizetésed 2026-ban?
A KSH a Bankmonitor kérésére elküldte a keresetek tizedekre bontott adatait 2026 első félévére vonatkozóan. Eszerint havi bruttó 1 270 500 forint felett kezdődött a felső tized, vagyis a telje
Benzinársapka-e az ingyen parkolás?
HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, Yo
Minierőművet minden garázsba!
Európa több országában válik üzleti szolgáltatássá a kétirányú töltés: a parkoló elektromos autó akkumulátora akkor veszi fel az áramot, amikor az bőséges és ol
Ingyen TBSZ mindenkinek? - Külföldi TBSZ lejelentése
A TBSZ piacon a Lightyear előhozta az ingyenes TBSZ gondolatát mindenki számára. Most új szereplő lépett be, az xtb is megnyitotta a saját TBSZ-ét. A feltételek hasonlóak, mint a LY esetében, v
Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol
Rég látott pusztítás a magyar tőzsdén.
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Óvatosabb a hangulat.
Az Alföldön minden növény veszteséges volt – Vége az ország éléskamrájának?
A családi vagyont élik fel a gazdák.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.