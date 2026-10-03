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Gajdos László: a klímatörvény is a kormányülés asztalán, de úgy tűnik, van egy kis félreértés a civil szervezetekkel
Gazdaság

Gajdos László: a klímatörvény is a kormányülés asztalán, de úgy tűnik, van egy kis félreértés a civil szervezetekkel

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A kihelyezett kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvény tervezetét is, amelynek elsődleges célja a hazai vízkészletek megőrzése és a természetes élőhelyek helyreállítása a súlyosbodó aszályhelyzet kezelése érdekében – derült ki Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős miniszterének Facebook-bejegyzéséből. A miniszter sikeres társadalmi egyeztetésről beszél, a civil szervezetek viszont több időt kérnének.

Az élő környezetért felelős miniszter posztjában kiemelte, hogy a jogszabály előkészítése során kiemelt szerepet kapott a társadalmi egyeztetés. A bejegyzés szerint a civil szervezeteket bevonták a tervezésbe, szeptemberben pedig a "társadalmi egyeztetés" is lezajlott.

Társadalmi egyeztetésnek nevezzük azt a kötelező folyamatot, amelyet a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek (törvények, kormány- és miniszteri rendeletek) esetében a döntéshozatal és az Országgyűlés elé terjesztés előtt kell lefolytatni. A fenti mondatban a fogalom azért került idézőjelbe, mert a klímatörvény hivatalos tervezete még nem került közzétételre, így a jogszabály-előkészítés ezen szakasza még nem indult el.

Gajdos László kiemelte, hogy a jogszabályalkotást a rendkívüli időjárási körülmények is sürgetik, hiszen a tartós aszály, valamint a kiszáradó folyók és tavak látványa azonnali beavatkozást igényel. Ígérete szerint a készülő törvény kiemelten kezeli a vízvisszatartást, valamint a természetes élőhelyek megóvását.

Megteremtjük a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjunk tartani Magyarországon, meg tudjuk menteni a tavainkat a kiszáradástól, új életet lehelhessünk a folyóinkba

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– fejtette ki a politikus, aki a hazai környezetvédelem Bibliájának nevezte a jogszabály-tervezetet, és ígérete szerint még idén a Parlament elé tárják.

A civil szervezetek kicsit másképp látják

Bár a miniszter posztjában kiemelte a civil szervezetekkel való szoros kommunikációt, néhány nappal korábban közel 200 civil szervezet írta alá azt a kezdeményezést, amely azt célozza, hogy amikor a kormány benyújtja - és ezzel párhuzamosan kötelezően társadalmi egyeztetésre bocsátja - a klímatörvényt, akkor ne a minimális 8 napot, hanem legalább négy hetet adjanak a véleményezésre.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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