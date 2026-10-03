Itt a nagy bejelentés: megépülhet az első magyar nagysebességű vasútvonal

A beruházások közül a leginkább sürgető a Gubacsi vasúti híd újjáépítése. A csepeli szabadkikötőt kiszolgáló átkelő jelenleg a hazai vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb szűk keresztmetszete, ahol a szerkezet rendkívül rossz állapota miatt a vonatok mindössze 5 km/h-s sebességgel haladhatnak.

Az új műtárgy mintegy 31 milliárd forintból épül meg.

Bár a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás már lezárult, és a kivitelezés hamarosan megkezdődik, a kormány a mostani uniós pályázattal a projekt utófinanszírozását kívánja biztosítani.

A pályázat másik eleme a Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa–Gyékényes vasútvonal korszerűsítésének előkészítése. A fejlesztés kulcsfontosságú része a gyékényesi deltavágány megtervezése, amelynek köszönhetően a szerelvények irányváltás nélkül, jóval gyorsabban közlekedhetnek majd Horvátország és az adriai kikötők felé. Emellett a szakemberek vizsgálják egy új, Nagykanizsa belvárosához közelebb eső vasúti megállóhely kialakításának lehetőségét is.

A harmadik projekt a Budapest–Győr nagysebességű vasútvonal tervezésének folytatása. A most igényelt forrásból a magyarországi szakasz engedélyezéséhez szükséges részletes műszaki terveket készítenék el. A Győrön áthaladó nyomvonal a hazai hálózatot

a közép-európai nagysebességű vasúti folyosóhoz kapcsolná, közvetlen és gyors összeköttetést teremtve Bécs, Prága és Varsó irányába.

Ez a fejlesztés nemcsak a nemzetközi utazási idők radikális csökkentését szolgálja, hanem a belföldi elővárosi és teherforgalom javítását is, hiszen az új pálya tehermentesítené a jelenlegi, túlterhelt fővonalat. A győri és székesfehérvári kapcsolatokon keresztül ráadásul Sopron, Szombathely, Veszprém és a Balaton térsége is gyorsabban elérhetővé válna.

"A magyar vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükségünk húsz-harminc év múlva" – mutatott rá a miniszter, hozzátéve, hogy bár a nagysebességű vonal megvalósítása évtizedes léptékű munka, az előkészítéssel már most haladni kell, ha a 2030-as évek végére eredményt szeretnének elérni. A bejelentett projektek szervesen illeszkednek a mintegy 3550 milliárd forintos keretösszegű Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervbe.

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