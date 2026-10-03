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Kábeltűz ütött ki a fontos vasúti vonalon, estig szünetel a vonatközlekedés
Gazdaság

Kábeltűz ütött ki a fontos vasúti vonalon, estig szünetel a vonatközlekedés

MTI
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Előreláthatólag szombat estig szünetel a közlekedés Bécs és Hegyeshalom között, ezért az utazóknak hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra kell számítaniuk - közölte a Mávinform Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint a RailJetek, a bécsi EuroCityk illetve a győri EuRegiok

csak Hegyeshalomig közlekednek és onnan is indulnak vissza Győr, illetve Budapest felé.

Az Ausztriába tartóknak az osztrák vasúttársaság szervezi a vonatpótlást - írták. A belföldi forgalomban a győri fővonalon utazóknak is számolniuk kell a nemzetközi vonatok késésével, esetleges kimaradásával, javasolt az utazást az S10-es vonatokkal, illetve a soproni, szombathelyi InterCitykkel tervezni - írták.

Az osztrák vasút (ÖBB) tájékoztatása szerint a fennakadást kábeltűz okozta.

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