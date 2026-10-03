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Kármán András elmondta, hogy segít a kormány a nyugdíjasoknak
Gazdaság

Kármán András elmondta, hogy segít a kormány a nyugdíjasoknak

Portfolio
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A hazai nyugdíjasok jelentős részét sújtó szegénység enyhítése érdekében a kormány megnégyszerezte a nyugdíjminimumot, valamint csökkentette a tűzifa és a gyógyszerek áfáját. A legkiszolgáltatottabbakat célzó azonnali intézkedések egy átfogó gazdasági fordulat kezdeti lépései, amelyek célja az életszínvonal általános emelése és a költségvetés stabilizálása - mondta el Kármán András pénzügyminiszter egy Facebook-on közzétett videóban.
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Információ és jelentkezés

Ma Magyarországon a nyugdíjasok negyede küzd napi megélhetési problémákkal, sokak számára az alapvető élelmiszerek, a gyógyszerek vagy a téli fűtés biztosítása is komoly kihívást jelent - kezdte beszámolóját Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető ezután kiemelte, hogy egy felelős vezetés nem hagyhatja magára a bajba jutottakat, ezért döntött a kabinet a legkisebb nyugdíjak drasztikus megemelése és a szociális ellátások kibővítése mellett.

Kármán András felidézte, hogy a 2008 óta változatlanul 28 500 forint összegű minimálnyugdíjat 2027. január 1-től a Tisza-kormány 120 ezer forintra emeli, vagyis megnégyszerezi.

És ami legalább ennyire fontos, a törvény ezentúl előírja, hogy minden januárban ugyanannyival kell emelni ezt, mint általában a nyugdíjakat

- hangsúlyozta a tárcavezető. Az új rendszerben nem fordulhat elő még egyszer, hogy egy minimum összeg másfél évtizedre befagyjon.

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Bár a korábbi évtizedek elhibázott döntései miatt a társadalom széles rétegei várnak joggal érdemi segítséget,

a múlt terheinek enyhítését a legnehezebb helyzetben lévőknél kellett elkezdeni.

A Tisza-kormány ennek szellemében folyósít célzott iskolakezdési támogatást a rászoruló családoknak, továbbá intézkedett az olyan alapvető létszükségleti cikkek adóterhének mérsékléséről, illetve eltörléséről, mint a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek.

Ezek a szociális lépések egy hatékonyabb és emberségesebb állam megteremtését szolgálják

- mondta a pénzügyi tárca vezetője. Az új gazdaságpolitika azonban nemcsak a legszegényebbek, hanem a pályakezdők és az aktív dolgozók életkörülményeit is hivatott javítani. A makrogazdasági folyamatokban már látszanak a stabilizáció jelei, hiszen az infláció mérséklődött, a forint erősödött, és a hazánk iránti befektetői bizalom is kezd helyreállni.

A jelenlegi feladat a megkezdett reformok következetes végigvitele, hogy a gazdasági eredmények minden állampolgár számára kézzelfoghatóvá váljanak

- zárta bejegyzését Kármán András.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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