Kármán András elmondta, hogy segít a kormány a nyugdíjasoknak

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Ma Magyarországon a nyugdíjasok negyede küzd napi megélhetési problémákkal, sokak számára az alapvető élelmiszerek, a gyógyszerek vagy a téli fűtés biztosítása is komoly kihívást jelent - kezdte beszámolóját Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető ezután kiemelte, hogy egy felelős vezetés nem hagyhatja magára a bajba jutottakat, ezért döntött a kabinet a legkisebb nyugdíjak drasztikus megemelése és a szociális ellátások kibővítése mellett.

Kármán András felidézte, hogy a 2008 óta változatlanul 28 500 forint összegű minimálnyugdíjat 2027. január 1-től a Tisza-kormány 120 ezer forintra emeli, vagyis megnégyszerezi.

És ami legalább ennyire fontos, a törvény ezentúl előírja, hogy minden januárban ugyanannyival kell emelni ezt, mint általában a nyugdíjakat

- hangsúlyozta a tárcavezető. Az új rendszerben nem fordulhat elő még egyszer, hogy egy minimum összeg másfél évtizedre befagyjon.

Bár a korábbi évtizedek elhibázott döntései miatt a társadalom széles rétegei várnak joggal érdemi segítséget,

a múlt terheinek enyhítését a legnehezebb helyzetben lévőknél kellett elkezdeni.

A Tisza-kormány ennek szellemében folyósít célzott iskolakezdési támogatást a rászoruló családoknak, továbbá intézkedett az olyan alapvető létszükségleti cikkek adóterhének mérsékléséről, illetve eltörléséről, mint a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek.

Ezek a szociális lépések egy hatékonyabb és emberségesebb állam megteremtését szolgálják

- mondta a pénzügyi tárca vezetője. Az új gazdaságpolitika azonban nemcsak a legszegényebbek, hanem a pályakezdők és az aktív dolgozók életkörülményeit is hivatott javítani. A makrogazdasági folyamatokban már látszanak a stabilizáció jelei, hiszen az infláció mérséklődött, a forint erősödött, és a hazánk iránti befektetői bizalom is kezd helyreállni.

A jelenlegi feladat a megkezdett reformok következetes végigvitele, hogy a gazdasági eredmények minden állampolgár számára kézzelfoghatóvá váljanak

- zárta bejegyzését Kármán András.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert