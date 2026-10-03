Kiderült, mit gondolnak a magyarok az euróbevezetésről – Jön a Portfolio exkluzív felmérése!

A magyarok mintegy harmada szerint az euró bevezetése lényegében nem változtatna a háztartása jövedelmi helyzetén – derül ki a Mildred Digital kutatásából, melyet a Portfolio megrendelésére készítettek. Aki változásra számít, az inkább azt gondolja, hogy romlani fog a jövedelmi helyzete a forint lecserélésével, minden ötödik ember pedig nem tudja megítélni, mi változna meg. A teljes eredményeket a Portfolio keddi Back to Europe konferenciáján mutatjuk be.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A Portfolio megbízásából ezer fős reprezentatív országos mintán készített közvéleménykutatást az elmúlt hetekben a Mildred Digital az euróbevezetésről. A felmérés részletes eredményeit kedden, a Back to Europe konferencián mutatják be, de az már most látszik, hogy a magyarok alapvetően támogatják az euró bevezetését, ugyanakkor tartanak attól, hogy emiatt romlik a jövedelmi helyzetük.

Az elmúlt hónapokban bekerült a magyar közbeszédbe az euróbevezetés kérdése miután a Tisza Párt már a választási kampányban célul tűzte ki a forint leváltását. A választásokat követően egyre több konkrétum elhangzott a lehetséges bevezetésről, a Pénzügyminisztérium szerint hazánk 2030-ra teljesítheti a maastrichti kritériumokat, majd azt követően két évvel kerülhet sor a gyakorlatban a cserére.

Azzal, hogy a kormány beemelte a közbeszédbe az euróbevezetést, érezhetően több szó esik a témáról. Elindult ezzel kapcsolatban egy szakmai párbeszéd is, részben ez inspirálja a keddi Back to Europe konferenciát, melyen a külpolitika, az uniós források és Európa globális versenyképessége mellett kiemelt téma lesz az euró. Többek között Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke osztja meg véleményét ezzel kapcsolatban, illetve régiós jegybankárok is érkeznek, hogy saját korábbi tapasztalataikról beszélgessenek.

Az esemény kapcsán készült az a közvéleménykutatás, mely azt vizsgálja, mit gondolnak a magyarok az euróról és szerintük milyen hatással lesz a közös deviza bevezetése. Egyelőre egy ábrát mutatunk az eredményekből, a részletes elemzést kedden mutatja be a budapesti Hotel Intercontinentalban zajló konferencián Németh Péter, a Mildred Digital vezérigazgatója.

A grafikonon látszik, hogy

a magyarok mintegy harmada azt gondolja, hogy nem lesz hatással a háztartása jövedelmére az euró bevezetése.

Ugyanakkor az is kirajzolódik, hogy azok, akik változást várnak, inkább negatív folyamatra, vagyis romló jövedelmi viszonyokra számítanak. Ez egybecseng azokkal a korábbi tapasztalatokkal, melyek szerint az euró többnyire az árak emelkedését hozta rövidtávon a csatlakozó országokban. Mindössze a megkérdezettek 5%-a mondta, hogy szerinte jelentősen javítaná a helyzetét, ha a forint helyett euróval fizetnénk, további 13,4% pedig inkább javulásra, mint romlásra számít. A másik oldalon viszont majdnem 10% gondolja azt, hogy jelentősen romlana az anyagi helyzete az euró bevezetésével, 18,3% pedig inkább romlásra számít.

Mindez azért is érdekes, mert a korábbi felmérések (Eurobarométer, Medián) szerint a magyarok nagy többsége támogatja az euró bevezetését. A mostani felmérés viszont azt jelentheti, hogy

ennek érdekében akár hajlandók jövedelmi áldozatot is vállalni átmenetileg.

A grafikon jobb szélén az is látszik, hogy majdnem minden ötödik megkérdezett nem tudja megítélni, milyen hatása lenne a személyes jövedelmi viszonyaira az euró bevezetése.

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