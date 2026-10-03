Kiemelkedően jó befektetés a diploma Magyarországon, mégis túl kevesen tanulnak tovább

Megéri tanulni
A diploma megszerzésének munkaerőpiaci előnyei egyértelműen látszanak a számokból a jelentés szerint. A 25-34 éves felsőfokú végzettségűek munkanélküliségi rátája 2015-ben és 2025-ben is 3 százalék volt, ami mindkét időszakra nézve alacsonyabb az OECD átlagánál (7, illetve 5 százalék). Persze ennek az előnynek egy része abból fakad, hogy hazánkban általánosságban is kisebb volt a munkanélküliség. Az előny azonban ezt figyelembe véve is fennáll, hiszen a diplomások az országos mutatóhoz viszonyítva is kisebb arányban voltak munkanélküliek.
És nemcsak az elhelyezkedésben látszik a magasabb végzettség előnye, hanem a fizetésekben is.
Az OECD azt vizgsálta, hogy mennyivel marad el az egyes végzettségi csoportok keresete az országos átlagtól. Magyarországon az általános középiskolai végzettséggel rendelkező, teljes munkaidőben dolgozók 17 százalékkal keresnek kevesebbet az országos átlagnál, a szakmai középfokú végzettségűek 19 százalékkal, a középfokú végzettséggel nem rendelkezők pedig 36 százalékkal. Az OECD-ben ugyanezek az eltérések rendre 13, 17 és 31 százalékosak. Vagyis a magasabb végzettségtől való elmaradás Magyarországon általában nagyobb kereseti hátránnyal jár, mint az OECD átlagában.
Mindez egybevág azzal, amit egy korábbi magyar tanulmány talált. Varga Júlia 2002 és 2022 közötti magyar adatokat vizsgált a végzettség pénzügyi értékének számszerűsítése érdekében. A tanulmányban a legfeljebb általános iskolát végzettek keresetéhez mérte a többi iskolai végzettség becsült kereseti prémiumát, a nem és a munkatapasztalat hatásának kiszűrésével. Azt találta, hogy 2022-ben egy BA- vagy főiskolai végzettséghez 156 százalékos, egy MA- vagy egyetemi végzettséghez 221 százalékos becsült kereseti prémium társult a legfeljebb általános iskolát végzettekhez képest.
De túl kevés a diplomás
Hiába azonban a jelentős kereseti előny, ami ösztönzőként hathatna a továbbtanulás felé, mégis azt láthatjuk, hogy az OECD országaiban 2025-ben a 25–64 évesek 43 százaléka rendelkezett felsőfokú végzettséggel. Magyarországon mindössze 32 százalék.
Ezzel párhuzamosan nálunk jóval nagyobb, 57 százalék azok aránya, akiknek középfokú vagy középfok utáni, de nem felsőfokú végzettség a legmagasabb képzettségük; az OECD átlaga ebben a kategóriában 39 százalék.
A fentiek különösen annak a fényében jelentenek rossz hírt, hogy jelenleg a magyar gazdaság egyik legnagyobb kihívása a magasabb hozzáadott értékű, tudás- és technológiaintenzív tevékenységek súlyának növelése. Egy ilyen átalakuláshoz mérnökökre, informatikusokra, kutatókra, magasan képzett szakemberekre van szükség, az ilyen munkaerő elérhetőségében azonban úgy tűnik, hátrányból indulunk nemzetközi összevetésben.
Az oktatás finanszírozásában szintén számottevő a különbség.
- Magyarországon az alapfoktól a felsőoktatásig terjedő oktatási intézményekre fordított állami kiadás 2023-ban a GDP 2,9 százalékának felelt meg, míg az OECD átlaga 4 százalék volt.
- Más módszertannal – a végső forrásokat, valamint az intézményeken kívüli oktatási kiadásokat is számítva – Magyarországon 2015 és 2023 között 3,4-ről 3,0 százalékra csökkent az állami oktatási ráfordítás GDP-arányos értéke.
- Egy tanulóra Magyarország vásárlóerő-paritáson 8953 dollárt költött, szemben a 13 601 dolláros OECD-átlaggal.
Akárhogy is nézzük tehát, keveset költünk az oktatásra, és ezt a problémát nem lesz egyszerű orvosolnia a Tisza-kormánynak a jelenlegi költségvetési helyzet mellett. Nem ez az egyetlen kihívás, amivel meg kell küzdeniük: a rendszer másik hosszabb távú problémája a pedagógustársadalom korösszetétele.
Az OECD-ben átlagosan a középiskolai tanárok negyede, 25 százaléka legalább 55 éves. Magyarországon már 34 százalék tartozik ebbe a korcsoportba.
Összehasonlításként megjegyezzük, hogy a teljes magyar foglalkoztatotti népességen belül csak 20 százalék az 55 éves vagy idősebb dolgozók aránya, tehát a pedagógus társadalom lényegesen idősebb, mint általánosságban a magyar társadalom.
Így egyre égetőbb kérdés, hogy hosszú távon honnan érkezik az utánpótlás. A TALIS felmérés szerint a magyar alsó középfokú oktatásban dolgozó tanárok 55,1 százaléka elégedett a foglalkoztatási feltételeivel, a fizetésével azonban csak 25,6 százalékuk – az OECD-átlag utóbbi mutatója 38,7 százalék.
A demográfia ráadásul önmagában nem fogja megoldani ezt a problémát. Magyarországon 2015 és 2024 között az általános iskolai tanárok száma 1 százalékkal, a diákoké 3 százalékkal csökkent. Az OECD előrejelzése szerint a 5–14 éves gyerekek száma 2024 és 2033 között lényegében változatlan maradhat, vagyis változatlan szakpolitika mellett a pedagógusok iránti keresletben sem várható nagy demográfiai visszaesés.
A jelentésből összességében így egy világos ellentmondás rajzolódik ki: Magyarországon kifejezetten sokat ér a magasabb végzettség, mégis jóval kevesebb a diplomás, mint az OECD-országok átlagában. Ez önmagában is korlátja lehet egy magasabb hozzáadott értékre építő gazdasági modellnek, ehhez hozzáadódik azonban még az is, hogy az utánpótlást biztosító oktatási rendszer egyszerre küzd alulfinanszírozottsággal és az idősödő pedagógustársadalom problémájával.
A kihívásokról – és a rájuk adott oktatáspolitikai válaszokról – itt írtunk bővebben:
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