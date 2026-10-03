Megszólalt Magyar Péter a maratoni kormányülésről: a mai napirendi pontok felénél tartanak

A beszámoló szerint a kihelyezett kormányülés első napján még a késő esti órákban is intenzív egyeztetések zajlottak a kabinet tagjai között, és a tervezett napirendi pontok felét már sikerült áttekinteniük. A kormányfő kiemelte, hogy a kabinet tagjai az év minden napján az ország működőképességének fenntartásán és a kitűzött fejlesztési irányok megvalósításán dolgoznak.

A miniszterelnök

elismerte, hogy a döntéshozókra komoly nyomás nehezedik a társadalmi elvárások miatt.

Mint fogalmazott, érzik a hatalmas várakozást és a sokszor jogos türelmetlenséget, de haladnak a vállalt célok felé, lépésről lépésre. Magyar Péter hozzátette, hogy bár a feladatok összetettsége miatt a munka nem mindig egyszerű, büszke a kormányzati csapat és a szélesebb közösség elkötelezett, közös teljesítményére.

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