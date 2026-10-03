Megszólalt Matolcsy a meggyanúsításáról, visszautasította a vádakat

Hivatali visszaélés gyanújával hallgatták ki Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökét az úgynevezett Erste-ügyben. A volt jegybankelnök visszautasítja a vádakat, és panasszal élt a hatóságoknál. A hatósági gyanú szerint a jegybank 2023-ban nyomást gyakorolt a hitelintézetre annak érdekében, hogy az osztrák anyabank egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon posztjáról.

A volt jegybankelnök MTI-hez eljuttatott közleményében tudatta, hogy 2026. szeptember 22-én hallgatták ki gyanúsítottként a jegybank 2023–2024-es felügyeleti eljárásaival összefüggésben. Ügyvédje szeptember 28-án írásban is benyújtotta a gyanúsítással szembeni panaszt, arra kérve az ügyészséget, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján vizsgálja felül a lépés megalapozottságát.

Matolcsy György emlékeztetett az ártatlanság vélelmére, egyúttal jelezte, hogy minden eljárási kötelezettségének eleget tesz. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy álláspontját nem a nyilvánosság előtt, hanem a törvényes eljárás keretei között, védőjén keresztül fogja kifejteni,

így az ügyről a továbbiakban nem nyilatkozik, és interjút sem ad.

A hivatali visszaélés bűntette miatt indult eljárás idén áprilisban vette kezdetét, miután Simor András, az MNB korábbi elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy magyar részről nyomást gyakoroltak a hazai Erste Bankra azért, hogy ő távozzon az osztrák anyabank, az Erste Group felügyelőbizottságából.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a jegybank bankfelügyeletének munkatársai 2023-ban – Matolcsy elnöksége idején – felsővezetői utasításra éltek vissza hatáskörükkel. A nyomásgyakorlás végül elérte célját, az érintett felügyelőbizottsági tag lemondott a tisztségéről. A Nemzeti Nyomozó Iroda az ügyben az MNB-től és az Erste Banktól is szerzett be dokumentumokat, és eddig összesen hét embert hallgatott ki gyanúsítottként.

Matolcsy György a kihallgatása napján közzétett videójában hamis mesének nevezte az esetet. Akkor úgy fogalmazott, hogy a történet tényszerűen nem állja meg a helyét, aminek egyik legfőbb bizonyítéka, hogy maguk az Erste vezetői sem tettek feljelentést az ügyben.

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