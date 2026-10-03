24°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Megszólalt Matolcsy a meggyanúsításáról, visszautasította a vádakat
Gazdaság

Megszólalt Matolcsy a meggyanúsításáról, visszautasította a vádakat

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hivatali visszaélés gyanújával hallgatták ki Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökét az úgynevezett Erste-ügyben. A volt jegybankelnök visszautasítja a vádakat, és panasszal élt a hatóságoknál. A hatósági gyanú szerint a jegybank 2023-ban nyomást gyakorolt a hitelintézetre annak érdekében, hogy az osztrák anyabank egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon posztjáról.

A volt jegybankelnök MTI-hez eljuttatott közleményében tudatta, hogy 2026. szeptember 22-én hallgatták ki gyanúsítottként a jegybank 2023–2024-es felügyeleti eljárásaival összefüggésben. Ügyvédje szeptember 28-án írásban is benyújtotta a gyanúsítással szembeni panaszt, arra kérve az ügyészséget, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján vizsgálja felül a lépés megalapozottságát.

Matolcsy György emlékeztetett az ártatlanság vélelmére, egyúttal jelezte, hogy minden eljárási kötelezettségének eleget tesz. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy álláspontját nem a nyilvánosság előtt, hanem a törvényes eljárás keretei között, védőjén keresztül fogja kifejteni,

így az ügyről a továbbiakban nem nyilatkozik, és interjút sem ad.

A hivatali visszaélés bűntette miatt indult eljárás idén áprilisban vette kezdetét, miután Simor András, az MNB korábbi elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy magyar részről nyomást gyakoroltak a hazai Erste Bankra azért, hogy ő távozzon az osztrák anyabank, az Erste Group felügyelőbizottságából.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: egész hétvégén ülésezik a kormány, tovább dagad a vita a kormány és Budapest alkujáról

Gajdos László: a klímatörvény is a kormányülés asztalán, de úgy tűnik, van egy kis félreértés a civil szervezetekkel

Kiderült, mit gondolnak a magyarok az euróbevezetésről – Jön a Portfolio exkluzív felmérése!

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a jegybank bankfelügyeletének munkatársai 2023-ban – Matolcsy elnöksége idején – felsővezetői utasításra éltek vissza hatáskörükkel. A nyomásgyakorlás végül elérte célját, az érintett felügyelőbizottsági tag lemondott a tisztségéről. A Nemzeti Nyomozó Iroda az ügyben az MNB-től és az Erste Banktól is szerzett be dokumentumokat, és eddig összesen hét embert hallgatott ki gyanúsítottként.

Matolcsy György a kihallgatása napján közzétett videójában hamis mesének nevezte az esetet. Akkor úgy fogalmazott, hogy a történet tényszerűen nem állja meg a helyét, aminek egyik legfőbb bizonyítéka, hogy maguk az Erste vezetői sem tettek feljelentést az ügyben.

Kapcsolódó cikkünk

Matolcsy Györgyöt és Varga Mihályt is beidézte az MNB-vizsgálóbizottság

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Pattanásig feszült a helyzet a sorsdöntő választás előtt: sorra zárják be nagykövetségeiket a külföldi országok
Palackvisszaváltási káosz: itt a boltok javaslata a helyzet rendezésére – Te mit gondolsz erről?
Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility