Palackvisszaváltási káosz: itt a boltok javaslata a helyzet rendezésére – Te mit gondolsz erről?

Komoly vita bontakozott ki a palackvisszaváltási rendszer nem kívánt mellékhatásairól: bár a visszaváltási arány rendkívül magas, a boltokban mindennaposak a konfliktusok, a kukák feltúrása és az automaták körüli torlódások egyre több panaszt generálnak. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a készpénzes beváltás lehetősége vonzóbbá tette a palackok gyűjtését, és már kialakulhatott egy másodlagos piac is az italcsomagolások körül. A szövetség nem a készpénzes visszaváltás teljes megszüntetését, hanem annak az élelmiszerüzletekből való kiszervezését javasolja, például hajléktalanszállók környékére vagy hulladékudvarokba. A kérdés egyre inkább az, hogy a rendszer működtetésével járó szociális és biztonsági problémák kezeléséből mekkora részt kell viselniük a kereskedőknek.

Az elmúlt hetekben komoly vita alakult ki arról, hogyan lehetne kezelni a palackvisszaváltási rendszer nem kívánt mellékhatásait. Miközben maga a rendszer rendkívül magas visszaváltási arányt ért el, főként Budapesten egyre több panasz érkezik a kukák feltúrására, az automaták körüli torlódásokra és konfliktusokra. A MOHU szeptember elején ezért azt is felvetette, hogy

megszüntetné a visszaváltott palackok után járó összeg készpénzes kifizetését.

Ebben az esetben az automatától kapott utalványt csak levásárolni lehetne, miközben megmaradna a bankszámlára utalás és a jótékony célú felajánlás lehetősége. Az elképzelést azonban az Élő Környezetért Felelős Minisztérium elutasította. A tárca szerint fontos, hogy a fogyasztó akkor is visszakaphassa az általa korábban megfizetett visszaváltási díjat, ha nem akar vásárolni, illetve nincs bankszámlája.

Mindennapos konfliktusokról beszélnek a boltok

A Portfolio megkérdezte az Országos Kereskedelmi Szövetséget is arról, mit tapasztalnak a kereskedők, és hogyan változtatnának a jelenlegi rendszeren. Arra nincs adatuk, hogy a vásárlók milyen arányban váltják készpénzre az automaták által kiadott utalványokat, és milyen arányban vásárolják le az összeget. Azt ugyanakkor egyértelműen állítják, hogy

a készpénzes beváltás lehetősége problémákat okoz az üzletekben.

Az OKSZ szerint a készpénz lehetősége vonzóbbá tette a palackok gyűjtését, és előfordul, hogy az üzleteknél kültéren tárolt, már átvett italcsomagolásokat eltulajdonítják. Ezek közül szerintük amit lehet, ismét megpróbálnak visszaváltani, a többit pedig szétszórják a környéken.

A szövetség szerint az utalványok sokszor szennyezetten kerülnek a pénztárosokhoz, emiatt a munkaterületet is gyakrabban kell fertőtleníteni. Ennél is nagyobb problémának tartják azonban az üzleteken belül kialakuló konfliktusokat. Az OKSZ arról számolt be lapunknak, hogy gyakori az ittas vagy más szer hatása alatt álló, illetve erősen szennyezett ruházatú emberek megjelenése az üzletekben. A szervezet szerint ez a többi vásárlóból is ellenérzést vált ki, a konfliktusok pedig mindennaposak, és sok esetben az áruház személyzetének kell közbelépnie.

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Már most is lehet másodlagos piaca a palackoknak

A készpénzes visszaváltás megszüntetésével kapcsolatban az egyik legfontosabb ellenérv, hogy ezzel maga a probléma nem feltétlenül szűnne meg. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója korábban arra figyelmeztetett, hogy létrejöhetne egy informális másodlagos piac: a palackgyűjtők például a névértéknél valamivel olcsóbban készpénzért továbbadhatnák az utalványokat olyanoknak, akik azt később teljes értéken levásárolják.

Az OKSZ szerint azonban valamilyen másodlagos piac már most is létezik.

A szervezet példaként azt említette, hogy egyes vendéglátóhelyek és koncerthelyszínek jutalékos rendszerben bíznak meg embereket az összegyűlt italcsomagolások visszaváltásával. Ennek következtében olyanok is megjelennek a visszaváltópontokon, akik egyszerre akár több száz palackot visznek magukkal, jelentősen megnövelve a várakozási időt.

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A rendszer egyik strukturális problémája egyébként is az, hogy a palackvisszaváltás nagyon kevés helyre koncentrálódik. A MOHU adatai szerint a visszaváltott italcsomagolások 80 százaléka mindössze 1671 nagyobb üzletben jelenik meg. Erről korábban a G7 írt. Ez magyarázza, hogy az országos kapacitás elegendő lehet, miközben egyes üzleteknél és napszakokban mégis jelentős torlódások alakulhatnak ki.

Az OKSZ álláspontja ugyanakkor lényegesen eltér attól, amit korábban a MOHU felvetett.

A szövetség nem támogatja, hogy teljesen megszűnjön a készpénzes visszaváltás azok számára, akik ezt igénylik. Azt viszont igen, hogy a készpénzes kifizetést ne az élelmiszerüzletekben kelljen lebonyolítani.

Az OKSZ szerint

különálló beváltópontokat lehetne létrehozni olyan helyeken, ahol a palackok tömeges visszaváltása és a készpénzkifizetés kevésbé zavarja a környezetet.

Lehetséges helyszínként hajléktalanszállókat vagy azok környékét, hulladékudvarokat, illetve más könnyen megközelíthető pontokat említettek. A szövetség ugyanakkor hangsúlyozta: annak eldöntése, pontosan milyen rendszer működhetne, nem a kereskedelem feladata. Ehhez szerintük a szociális szakma véleményét is ki kell kérni. Az OKSZ azt is jelezte, hogy nekik és más szereplőknek is vannak már konkrét javaslataik a probléma kezelésére, és olyan külföldi megoldások is léteznek, amelyeket Magyarországon is érdemes lehet megvizsgálni.

Közben egyre nagyobb teher kerül a nagy boltokra

A konfliktus azért is éleződik, mert a palackvisszaváltás rendkívül koncentráltan terheli a kiskereskedelmet. A 400 négyzetméternél nagyobb üzleteknek kötelező automatát működtetniük, miközben a kisebb boltok csatlakozása önkéntes. Szeptembertől a MOHU ismét módosította a kereskedőknek fizetett kezelési díjakat. Az automatás visszaváltóhelyek palackonként 3,5 forintot kapnak, amelyhez a visszaváltott mennyiségtől függően havi 100, 200 vagy 300 ezer forintos átalánydíj társul. A terhelés ugyanakkor erősen koncentrált: a palackok döntő többsége továbbra is a nagy üzletek automatáiban köt ki.

Így a palackvisszaváltás körül kialakult vita már messze nem pusztán arról szól, hogy készpénzben, utalványban vagy bankszámlán kapja-e vissza valaki az 50 forintos betétdíjat. A kérdés egyre inkább az, hogy a rendszer működtetésével járó szociális, köztisztasági és biztonsági problémák kezeléséből mekkora részt kell viselniük az élelmiszerüzleteknek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss Dániel