Pengeélen táncol a szomszédos ország gazdasága: sorsdöntő bejelentést tett a hitelminősítő

Megerősítette változatlan negatív kilátással Románia hosszú és rövid futamidejű, devizában és hazai valutában denominált szuverén adósságkötelezettségeinek "BBB mínusz/A-3" szintű besorolását az S&P Global Ratings, nem kis részben azzal indokolva a leminősítés elmaradását, hogy Romániának gyors törvényalkotással sikerült elérnie az európai uniós folyósítások felújítását.

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte azt is, hogy alapeseti várakozása szerint Romániában sikerül olyan kormányt alakítani, amely hiteles államháztartási keretrendszert állít össze a 2027-2028-as időszakra.

Az S&P hangsúlyozta: a május óta tartó belpolitikai patthelyzet ellenére az idén folytatódott a költségvetési konszolidáció és az EU-folyósítások lehívása.

A "BBB mínusz" osztályzat a befektetésre ajánlott minősítési sáv alsó széle, vagyis ha az S&P erről a fokozatról leminősíti a hosszú távú román besorolást, Románia ennél a cégnél elveszítené befektetési ajánlású osztályzatát, és átkerülne a magas hozamú - spekulatív - kategóriába.

A péntek éjjel bejelentett osztályzati megerősítés indoklásában a hitelminősítő kiemelte: a román szakpolitikai döntéshozóknak a nyáron sikerült olyan törvényeket elfogadtatniuk,

amelyekkel elérték az ellenállóképesség javítására és a kilábalás elősegítésére szolgáló európai uniós pénzügyi eszköz (RRF) zömének felszabadítását.

Ez az uniós folyósítások beáramlásának tetőzését eredményezte az idén, és ennek révén kivételesen magas, a román hazai össztermék (GDP) 8,5 százalékának megfelelő állami beruházási költségvetést lehetett megvalósítani - áll az S&P Global Ratings elemzésében.

A hitelminősítő adatai szerint Romániában az RRF-folyósítások vissza nem térítendő juttatásainak több mint 90 százalékát, az RRF-hitelrész 95 százalékát sikerült lehívni.

Az S&P közölte: várakozása szerint az európai uniós folyósítások az idei év egészében elérik a román GDP-érték 3,5 százalékát, és ez hozzásegíti Romániát a magas külső finanszírozási igény jelentős részének fedezéséhez, emellett a költségvetés számára is megteremti a szükséges mozgásteret azokhoz az állami beruházásokhoz, amelyek a román gazdaság idei aktivitásának fő hajtóerejét adják.

Ezzel együtt is azonban fennmarad Románia külső fizetési sérülékenysége: az S&P előrejelzése szerint a román folyómérleg-hiány 2026-ban eléri a hazai össztermék 7,5 százalékát.

A hitelminősítő prognózisa valószínűsíti azt is, hogy a román GDP az idén 0,5 százalékkal visszaesik,

elsősorban azért, mert a költségvetési konszolidáció és a magas - részben az energiahordozók ársokkja által hajtott - infláció megterheli a magánszektor fogyasztását. A cég jövőre azonban már 2,25 százalékos növekedésre számít a román gazdaságban.

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