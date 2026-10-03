Tisza-kormány: egész hétvégén ülésezik a kormány, a legfontosabb tervet állítja most össze a kabinet

Levélben kért uniós biztosi állásfoglalást a Tisza-kormány "önkényuralmi" lépéseiről a Fidesz és a KDNP - olvasható a két párt európai parlamenti képviselőcsoportjának szombati sajtóközleményében.

A Michael McGrath-nak, az Európai Unió demokráciáért, jogérvényesülésért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős uniós biztosának írt levélben az ellenzéki EP-képviselők azt írták, hogy

a visszamenőleges, személyre szabott jogalkotás, a független közjogi tisztségviselők eltávolítása és az ellenzéki politikusok elleni koncepciós eljárások egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják.

"Az Európai Bizottságnak minden tagállamban azonos mércét kell alkalmaznia, mégis a korábbi évek minden alapot nélkülöző, kizárólag a politikai zsarolást szolgáló hangos brüsszeli jogállamisági támadásai után most fülsiketítő a csend a Tisza-kormány önkényuralmat kiépítő lépéseivel kapcsolatban" - tették hozzá.

(Forrás: MTI)