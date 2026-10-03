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Tisza-kormány: egész hétvégén ülésezik a kormány, tovább dagad a vita a kormány és Budapest alkujáról
Gazdaság

Tisza-kormány: egész hétvégén ülésezik a kormány, tovább dagad a vita a kormány és Budapest alkujáról

Portfolio
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Egész hétvégén ülésezik a kormány, amely után több fontos bejelentés is várható, akár az árrésstop kivezetéséről is. A kormányfő péntek este Kisvárdán arról beszélt, hogy megfontolják az intézkedés kivezetését, mivel már többet árt, mint amennyit használ. Újabb fejlemények érkeztek eközben közben az elszámoltatási eljárásokról is: a Miniszterelnökség feljelentést tett az Alapjogokért Központot működtető cég ellen 410 millió forintnyi közpénz miatt, a Századvég pedig elvesztette állami megbízásait és létszámleépítésbe kezdett.
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Változás jön a falubuszok használatában - Bejelentést tett Lőrincz Viktória

A kormány szigorítaná a Magyar Falu Programban beszerzett falubuszok elszámoltathatóságát, mivel a jelenlegi szabályozás alapján az önkormányzatoknak nem kell beszámolniuk a tárcának a járművek napi használatáról. A jövőbeli támogatási programok tervezésekor felülvizsgálják a korábbi pályázatok hiányosságait, a tapasztalatokat pedig beépítik az új eljárásrendbe – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Lőrincz Viktória, a Tisza Párt vidék- és településfejlesztési minisztere.

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Változás jön a falubuszok használatában - Bejelentést tett Lőrincz Viktória
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Folytatódik a vita a parkolási bevételekről, egyenesen Magyar Péterhez fordult egy kerületi polgármester

Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere levélben fordult a miniszterelnökhöz a főváros és a kormány közötti megállapodás miatt, mivel a Fővárosi Önkormányzat a kerületvezetők bevonása nélkül egyezett meg a kabinettel. A polgármester a részletek tisztázását, a kerületek érdemi bevonását és a helyi lakosok érdekeinek védelmét követeli a parkolási és útfejlesztési kérdésekben. Az ügyről Kiss László a Facebook-oldalán számolt be.

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Folytatódik a vita a parkolási bevételekről, egyenesen Magyar Péterhez fordult egy kerületi polgármester
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Simonovits András: Mítosz lengi körül a kötelező magánnyugdíj-rendszert

A kötelező magánnyugdíj-rendszer Magyarországon 1998. január 1-je és 2011. január 31-e között működött, aztán államosították. (Kénytelen vagyok a kötelező jelzőt alkalmazni, megkülönböztetve az önkéntes magánrendszertől, amely változatlanul megmaradt.) Meglepő módon az elmúlt 16 évben a Fidesz kritikusainak zöme visszatérően úgy beszél a kimúlt nyugdíjrendszerről, mint a kihagyott nagy lehetőségről. A végletes kijelentés szerint – amely például a Tisza-programban is olvasható – a magánnyugdíj-vagyont 2011-ben elrabolta a Fidesz. Ebben az írásban röviden körbejárom, milyen volt a kötelező magánnyugdíjrendszer, miért helytelen mitizálni, és cáfolom az elrablás vádját.

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Simonovits András: Mítosz lengi körül a kötelező magánnyugdíj-rendszert
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Vitézy Dávid elmondta a Budapest-alku legnagyobb előnyét: összehangolt menetrend és jegyrendszer jön a közlekedésben

Történelmi jelentőségű megállapodást kötött a kormány és a főváros, melynek értelmében Budapest 120 milliárd forintos rendkívüli állami támogatást kap, elkerülve ezzel a fenyegető fizetésképtelenséget. Cserébe a városvezetés lemond a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos peres követeléseiről. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában (FKT) született egyezség a pénzügyi mentőövön túl a szolidaritási hozzájárulás jövő évi csökkentéséről, egy regionális közlekedési szövetség létrehozásáról, a parkolási rendszer teljes egységesítéséről, valamint egy 20 milliárd forintos fővárosi megtakarítási programról is rendelkezik - mondta el Vitézy Dávid a Szinten túl podcast műsorában.

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Vitézy Dávid elmondta a Budapest-alku legnagyobb előnyét: összehangolt menetrend és jegyrendszer jön a közlekedésben
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Kiemelkedően jó befektetés a diploma Magyarországon, mégis túl kevesen tanulnak tovább

A felsőfokú végzettségűek munkanélkülisége alacsony, a diploma kereseti előnye pedig kimondottan nagy Magyarországon. A diplomások aránya viszont jócskán elmarad az OECD átlagától, az ország az oktatásra is kevesebbet költ, a tanári kar az átlagnál jobban elöregedett. Az OECD friss, 2026-os Education at a Glance jelentése rámutat, hogy a tanulás nagyon is megtérül, mégsem képzünk elég felsőfokú végzettségű embert.

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Kiemelkedően jó befektetés a diploma Magyarországon, mégis túl kevesen tanulnak tovább
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Levélben kért uniós biztosi állásfoglalást a Tisza-kormány tevékenységéről a Fidesz és a KDNP

Levélben kért uniós biztosi állásfoglalást a Tisza-kormány "önkényuralmi" lépéseiről a Fidesz és a KDNP - olvasható a két párt európai parlamenti képviselőcsoportjának szombati sajtóközleményében.

A Michael McGrath-nak, az Európai Unió demokráciáért, jogérvényesülésért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős uniós biztosának írt levélben az ellenzéki EP-képviselők azt írták, hogy

a visszamenőleges, személyre szabott jogalkotás, a független közjogi tisztségviselők eltávolítása és az ellenzéki politikusok elleni koncepciós eljárások egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják.

"Az Európai Bizottságnak minden tagállamban azonos mércét kell alkalmaznia, mégis a korábbi évek minden alapot nélkülöző, kizárólag a politikai zsarolást szolgáló hangos brüsszeli jogállamisági támadásai után most fülsiketítő a csend a Tisza-kormány önkényuralmat kiépítő lépéseivel kapcsolatban" - tették hozzá.

(Forrás: MTI)

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Kemény üzenetet küldött Ruszin-Szendi Romulusz a gyanúba keveredett Fideszes politikusoknak: "Emelt fővel álljanak a hatóságok elé!"

A költségvetést érintő súlyos visszaélések gyanúja esetén az igazságszolgáltatásnak kötelessége eljárni, a kormánypártnak pedig a vizsgálatok akadályozása helyett támogatnia kellene azokat – reagált a Seszták Miklós és Hankó Balázs elleni eljárásokra Facebook-bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, aki saját korábbi hatósági meghurcoltatását állította szembe a mostani milliárdos korrupciós ügyekkel.

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Kemény üzenetet küldött Ruszin-Szendi Romulusz a gyanúba keveredett Fideszes politikusoknak:
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Kármán András elmondta, hogy segít a kormány a nyugdíjasoknak

A hazai nyugdíjasok jelentős részét sújtó szegénység enyhítése érdekében a kormány megnégyszerezte a nyugdíjminimumot, valamint csökkentette a tűzifa és a gyógyszerek áfáját. A legkiszolgáltatottabbakat célzó azonnali intézkedések egy átfogó gazdasági fordulat kezdeti lépései, amelyek célja az életszínvonal általános emelése és a költségvetés stabilizálása - mondta el Kármán András pénzügyminiszter egy Facebook-on közzétett videóban.

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Kármán András elmondta, hogy segít a kormány a nyugdíjasoknak
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Elkezdődött a kihelyezett kormányülés

Magyar Péter miniszterelnök és minisztertársai beszámolói alapján egész hétvégén Erdőbényén ülésezik a kormány.

 
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Tisza-kormány: fontolóra veszik az árrésstop kivezetését, folytatódik az elszámoltatás

A hazai belpolitikában hétvégén sem áll meg az élet: folytatódik Magyar Péter országjárása, amely során akár újabb bejelentéseket is tehet a kormányfő, illetve folytatódnak az elmúlt napokban rengeteg új fejleményt hozó elszámoltatási eljárások is. Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter eközben arról beszélt, hogy ma és holnap a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb tesztje következik. A pénteki nap legfontosabb eseményei a következők voltak:

A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A pénteki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

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Palackvisszaváltási káosz: itt a boltok javaslata a helyzet rendezésére – Te mit gondolsz erről?

Komoly vita bontakozott ki a palackvisszaváltási rendszer nem kívánt mellékhatásairól: bár a visszaváltási arány rendkívül magas, a boltokban mindennaposak a konfliktusok, a kukák feltúrása és az automaták körüli torlódások egyre több panaszt generálnak. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a készpénzes beváltás lehetősége vonzóbbá tette a palackok gyűjtését, és már kialakulhatott egy másodlagos piac is az italcsomagolások körül. A szövetség nem a készpénzes visszaváltás teljes megszüntetését, hanem annak az élelmiszerüzletekből való kiszervezését javasolja, például hajléktalanszállók környékére vagy hulladékudvarokba. A kérdés egyre inkább az, hogy a rendszer működtetésével járó szociális és biztonsági problémák kezeléséből mekkora részt kell viselniük a kereskedőknek.

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