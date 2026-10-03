Tisza-kormány: egész hétvégén ülésezik a kormány, tovább dagad a vita a kormány és Budapest alkujáról

Változás jön a falubuszok használatában - Bejelentést tett Lőrincz Viktória
A kormány szigorítaná a Magyar Falu Programban beszerzett falubuszok elszámoltathatóságát, mivel a jelenlegi szabályozás alapján az önkormányzatoknak nem kell beszámolniuk a tárcának a járművek napi használatáról. A jövőbeli támogatási programok tervezésekor felülvizsgálják a korábbi pályázatok hiányosságait, a tapasztalatokat pedig beépítik az új eljárásrendbe – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Lőrincz Viktória, a Tisza Párt vidék- és településfejlesztési minisztere.
Folytatódik a vita a parkolási bevételekről, egyenesen Magyar Péterhez fordult egy kerületi polgármester
Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere levélben fordult a miniszterelnökhöz a főváros és a kormány közötti megállapodás miatt, mivel a Fővárosi Önkormányzat a kerületvezetők bevonása nélkül egyezett meg a kabinettel. A polgármester a részletek tisztázását, a kerületek érdemi bevonását és a helyi lakosok érdekeinek védelmét követeli a parkolási és útfejlesztési kérdésekben. Az ügyről Kiss László a Facebook-oldalán számolt be.
Simonovits András: Mítosz lengi körül a kötelező magánnyugdíj-rendszert
A kötelező magánnyugdíj-rendszer Magyarországon 1998. január 1-je és 2011. január 31-e között működött, aztán államosították. (Kénytelen vagyok a kötelező jelzőt alkalmazni, megkülönböztetve az önkéntes magánrendszertől, amely változatlanul megmaradt.) Meglepő módon az elmúlt 16 évben a Fidesz kritikusainak zöme visszatérően úgy beszél a kimúlt nyugdíjrendszerről, mint a kihagyott nagy lehetőségről. A végletes kijelentés szerint – amely például a Tisza-programban is olvasható – a magánnyugdíj-vagyont 2011-ben elrabolta a Fidesz. Ebben az írásban röviden körbejárom, milyen volt a kötelező magánnyugdíjrendszer, miért helytelen mitizálni, és cáfolom az elrablás vádját.
Vitézy Dávid elmondta a Budapest-alku legnagyobb előnyét: összehangolt menetrend és jegyrendszer jön a közlekedésben
Történelmi jelentőségű megállapodást kötött a kormány és a főváros, melynek értelmében Budapest 120 milliárd forintos rendkívüli állami támogatást kap, elkerülve ezzel a fenyegető fizetésképtelenséget. Cserébe a városvezetés lemond a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos peres követeléseiről. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában (FKT) született egyezség a pénzügyi mentőövön túl a szolidaritási hozzájárulás jövő évi csökkentéséről, egy regionális közlekedési szövetség létrehozásáról, a parkolási rendszer teljes egységesítéséről, valamint egy 20 milliárd forintos fővárosi megtakarítási programról is rendelkezik - mondta el Vitézy Dávid a Szinten túl podcast műsorában.
Kiemelkedően jó befektetés a diploma Magyarországon, mégis túl kevesen tanulnak tovább
A felsőfokú végzettségűek munkanélkülisége alacsony, a diploma kereseti előnye pedig kimondottan nagy Magyarországon. A diplomások aránya viszont jócskán elmarad az OECD átlagától, az ország az oktatásra is kevesebbet költ, a tanári kar az átlagnál jobban elöregedett. Az OECD friss, 2026-os Education at a Glance jelentése rámutat, hogy a tanulás nagyon is megtérül, mégsem képzünk elég felsőfokú végzettségű embert.
Levélben kért uniós biztosi állásfoglalást a Tisza-kormány tevékenységéről a Fidesz és a KDNP
Levélben kért uniós biztosi állásfoglalást a Tisza-kormány "önkényuralmi" lépéseiről a Fidesz és a KDNP - olvasható a két párt európai parlamenti képviselőcsoportjának szombati sajtóközleményében.
A Michael McGrath-nak, az Európai Unió demokráciáért, jogérvényesülésért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős uniós biztosának írt levélben az ellenzéki EP-képviselők azt írták, hogy
a visszamenőleges, személyre szabott jogalkotás, a független közjogi tisztségviselők eltávolítása és az ellenzéki politikusok elleni koncepciós eljárások egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják.
"Az Európai Bizottságnak minden tagállamban azonos mércét kell alkalmaznia, mégis a korábbi évek minden alapot nélkülöző, kizárólag a politikai zsarolást szolgáló hangos brüsszeli jogállamisági támadásai után most fülsiketítő a csend a Tisza-kormány önkényuralmat kiépítő lépéseivel kapcsolatban" - tették hozzá.
(Forrás: MTI)
Kemény üzenetet küldött Ruszin-Szendi Romulusz a gyanúba keveredett Fideszes politikusoknak: "Emelt fővel álljanak a hatóságok elé!"
A költségvetést érintő súlyos visszaélések gyanúja esetén az igazságszolgáltatásnak kötelessége eljárni, a kormánypártnak pedig a vizsgálatok akadályozása helyett támogatnia kellene azokat – reagált a Seszták Miklós és Hankó Balázs elleni eljárásokra Facebook-bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, aki saját korábbi hatósági meghurcoltatását állította szembe a mostani milliárdos korrupciós ügyekkel.
Kármán András elmondta, hogy segít a kormány a nyugdíjasoknak
A hazai nyugdíjasok jelentős részét sújtó szegénység enyhítése érdekében a kormány megnégyszerezte a nyugdíjminimumot, valamint csökkentette a tűzifa és a gyógyszerek áfáját. A legkiszolgáltatottabbakat célzó azonnali intézkedések egy átfogó gazdasági fordulat kezdeti lépései, amelyek célja az életszínvonal általános emelése és a költségvetés stabilizálása - mondta el Kármán András pénzügyminiszter egy Facebook-on közzétett videóban.
Elkezdődött a kihelyezett kormányülés
Magyar Péter miniszterelnök és minisztertársai beszámolói alapján egész hétvégén Erdőbényén ülésezik a kormány.
Tisza-kormány: fontolóra veszik az árrésstop kivezetését, folytatódik az elszámoltatás
A hazai belpolitikában hétvégén sem áll meg az élet: folytatódik Magyar Péter országjárása, amely során akár újabb bejelentéseket is tehet a kormányfő, illetve folytatódnak az elmúlt napokban rengeteg új fejleményt hozó elszámoltatási eljárások is. Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter eközben arról beszélt, hogy ma és holnap a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb tesztje következik. A pénteki nap legfontosabb eseményei a következők voltak:
- A Miniszterelnökség költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést az Alapjogokért Központot működtető cég ellen, amely 2021 és 2024 között nyílt pályázat nélkül 410 millió forint közpénzt kapott, a szervezet három vezetője pedig három év alatt 188,5 millió forintot fizetett ki saját magának megbízási díjként.
- A Válasz Online értesülései szerint Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter nyár óta Svájcban él családjával, és egy zürichi befektetési banknál dolgozik, a lapnak adott telefonos válaszában az információkat nem kommentálta.
- Csütörtökön megállapodott a kormány a fővárossal, de elemzésünk szerint a 120 milliárd forintos támogatás valójában jóval kisebb hozzájárulást jelent a főváros működéséhez, a 20 milliárdos spórolási elvárás és a költségvetési felügyelő pedig kevésbé fenyegető, mint elsőre tűnik.
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Magyar Péter szerint meg kell fontolni az árrésstop kivezetését, mert a miniszterelnök megítélése szerint az intézkedés már többet árt, mint amennyit használ.
- Az áprilisi kormányváltás után elvesztette állami megbízásait a Fidesz-holdudvarhoz tartozó Századvég, amely október 1-jétől Magyar Gazdaságkutató és Tanácsadó Zrt. néven működik tovább, a munkavállalók több mint felét pedig elbocsátotta.
- A Telex értesülései szerint csoportos létszámcsökkentés készül a közmédiánál: a Duna Médiaszolgáltató vezetősége az átvilágítás után már értesítette a szakszervezetet és az üzemi tanácsot, az érintettek száma pedig a százat is meghaladhatja.
- Elkészült az ország innovációs és tudományos stratégiája, amelynek értelmében a kormány három év alatt 100 milliárdról 225 milliárd forintra emelné az alap- és innovációs kutatásra fordított állami forrásokat, a K+F-ráfordításokat pedig 2030-ra a GDP 2, 2035-re 3 százalékára emelné.
- Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint október 3-án és 4-én tartják a Budapest–Belgrád vasútvonal eddigi legfontosabb tesztjét: utasok nélkül, de a teljes terhelést modellezve, akár 160 km/órás sebességgel közlekednek majd a vonatok Budapest és Kelebia között.
A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A pénteki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
Palackvisszaváltási káosz: itt a boltok javaslata a helyzet rendezésére – Te mit gondolsz erről?
Komoly vita bontakozott ki a palackvisszaváltási rendszer nem kívánt mellékhatásairól: bár a visszaváltási arány rendkívül magas, a boltokban mindennaposak a konfliktusok, a kukák feltúrása és az automaták körüli torlódások egyre több panaszt generálnak. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a készpénzes beváltás lehetősége vonzóbbá tette a palackok gyűjtését, és már kialakulhatott egy másodlagos piac is az italcsomagolások körül. A szövetség nem a készpénzes visszaváltás teljes megszüntetését, hanem annak az élelmiszerüzletekből való kiszervezését javasolja, például hajléktalanszállók környékére vagy hulladékudvarokba. A kérdés egyre inkább az, hogy a rendszer működtetésével járó szociális és biztonsági problémák kezeléséből mekkora részt kell viselniük a kereskedőknek.
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