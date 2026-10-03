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Tisza-kormány: fontolóra veszik az árrésstop kivezetését, folytatódik az elszámoltatás
Gazdaság

Tisza-kormány: fontolóra veszik az árrésstop kivezetését, folytatódik az elszámoltatás

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Folytatódik Magyar Péter országjárása, a kormányfő péntek este Kisvárdán arról beszélt, hogy megfontolják az árrésstop kivezetését, mivel az intézkedés már többet árt, mint amennyit használ. Újabb fejlemények érkeztek eközben közben az elszámoltatási eljárásokról is: a Miniszterelnökség feljelentést tett az Alapjogokért Központot működtető cég ellen 410 millió forintnyi közpénz miatt, a Századvég pedig elvesztette állami megbízásait és létszámleépítésbe kezdett.
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Tisza-kormány: fontolóra veszik az árrésstop kivezetését, folytatódik az elszámoltatás

A hazai belpolitikában hétvégén sem áll meg az élet: folytatódik Magyar Péter országjárása, amely során akár újabb bejelentéseket is tehet a kormányfő, illetve folytatódnak az elmúlt napokban rengeteg új fejleményt hozó elszámoltatási eljárások is. Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter eközben arról beszélt, hogy ma és holnap a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb tesztje következik. A pénteki nap legfontosabb eseményei a következők voltak:

A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A pénteki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

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Palackvisszaváltási káosz: itt a boltok javaslata a helyzet rendezésére – Te mit gondolsz erről?

Komoly vita bontakozott ki a palackvisszaváltási rendszer nem kívánt mellékhatásairól: bár a visszaváltási arány rendkívül magas, a boltokban mindennaposak a konfliktusok, a kukák feltúrása és az automaták körüli torlódások egyre több panaszt generálnak. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a készpénzes beváltás lehetősége vonzóbbá tette a palackok gyűjtését, és már kialakulhatott egy másodlagos piac is az italcsomagolások körül. A szövetség nem a készpénzes visszaváltás teljes megszüntetését, hanem annak az élelmiszerüzletekből való kiszervezését javasolja, például hajléktalanszállók környékére vagy hulladékudvarokba. A kérdés egyre inkább az, hogy a rendszer működtetésével járó szociális és biztonsági problémák kezeléséből mekkora részt kell viselniük a kereskedőknek.

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