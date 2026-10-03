Tisza-kormány: fontolóra veszik az árrésstop kivezetését, folytatódik az elszámoltatás

A hazai belpolitikában hétvégén sem áll meg az élet: folytatódik Magyar Péter országjárása, amely során akár újabb bejelentéseket is tehet a kormányfő, illetve folytatódnak az elmúlt napokban rengeteg új fejleményt hozó elszámoltatási eljárások is. Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter eközben arról beszélt, hogy ma és holnap a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb tesztje következik. A pénteki nap legfontosabb eseményei a következők voltak:

A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A pénteki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:

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