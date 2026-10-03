Tisza-kormány: fontolóra veszik az árrésstop kivezetését, folytatódik az elszámoltatás
A hazai belpolitikában hétvégén sem áll meg az élet: folytatódik Magyar Péter országjárása, amely során akár újabb bejelentéseket is tehet a kormányfő, illetve folytatódnak az elmúlt napokban rengeteg új fejleményt hozó elszámoltatási eljárások is. Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter eközben arról beszélt, hogy ma és holnap a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb tesztje következik. A pénteki nap legfontosabb eseményei a következők voltak:
- A Miniszterelnökség költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést az Alapjogokért Központot működtető cég ellen, amely 2021 és 2024 között nyílt pályázat nélkül 410 millió forint közpénzt kapott, a szervezet három vezetője pedig három év alatt 188,5 millió forintot fizetett ki saját magának megbízási díjként.
- A Válasz Online értesülései szerint Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter nyár óta Svájcban él családjával, és egy zürichi befektetési banknál dolgozik, a lapnak adott telefonos válaszában az információkat nem kommentálta.
- Csütörtökön megállapodott a kormány a fővárossal, de elemzésünk szerint a 120 milliárd forintos támogatás valójában jóval kisebb hozzájárulást jelent a főváros működéséhez, a 20 milliárdos spórolási elvárás és a költségvetési felügyelő pedig kevésbé fenyegető, mint elsőre tűnik.
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Magyar Péter szerint meg kell fontolni az árrésstop kivezetését, mert a miniszterelnök megítélése szerint az intézkedés már többet árt, mint amennyit használ.
- Az áprilisi kormányváltás után elvesztette állami megbízásait a Fidesz-holdudvarhoz tartozó Századvég, amely október 1-jétől Magyar Gazdaságkutató és Tanácsadó Zrt. néven működik tovább, a munkavállalók több mint felét pedig elbocsátotta.
- A Telex értesülései szerint csoportos létszámcsökkentés készül a közmédiánál: a Duna Médiaszolgáltató vezetősége az átvilágítás után már értesítette a szakszervezetet és az üzemi tanácsot, az érintettek száma pedig a százat is meghaladhatja.
- Elkészült az ország innovációs és tudományos stratégiája, amelynek értelmében a kormány három év alatt 100 milliárdról 225 milliárd forintra emelné az alap- és innovációs kutatásra fordított állami forrásokat, a K+F-ráfordításokat pedig 2030-ra a GDP 2, 2035-re 3 százalékára emelné.
- Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint október 3-án és 4-én tartják a Budapest–Belgrád vasútvonal eddigi legfontosabb tesztjét: utasok nélkül, de a teljes terhelést modellezve, akár 160 km/órás sebességgel közlekednek majd a vonatok Budapest és Kelebia között.
A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A pénteki nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
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