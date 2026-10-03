Választást tartottak az uniós tagállamban, itt vannak az exit pollok

A szombaton közzétett exit poll eredményei szerint a várakozásoknak megfelelően Andris Kulbergs miniszterelnök centrista pártja, az Egyesült Lista végzett az élen a lett parlamenti választásokon, a többségi kormányzáshoz azonban koalíciós partnerekre lesz szüksége.

A NATO- és EU-tagállam Lettországban a biztonsági kérdések, valamint a megélhetési költségek emelkedése álltak a választási kampány középpontjában. Az Oroszországgal határos balti országban jelentős orosz ajkú kisebbség él, ami tovább fokozza a geopolitikai feszültségeket és élezi a belpolitikai vitákat.

A választási eredmények alapján Kulbergs pártja továbbra is megkerülhetetlen szereplő marad a lett politikában, az új kormány felállításához azonban koalíciós tárgyalásokra lesz szükség.

Forrás: Reuters

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