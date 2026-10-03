Változás jön a falubuszok használatában - Bejelentést tett Lőrincz Viktória

A jelenleg érvényben lévő támogatási rendszer és jogszabályi környezet miatt a kedvezményezettek kizárólag a beszerzésről tartoznak beszámolási kötelezettséggel a minisztériumnak.

Ez azt jelenti, hogy a gépjárművek önkormányzati feladatokhoz köthető, mindennapi használatát a tárca közvetlenül nem ellenőrzi

- írja Lőrincz Viktória területi és vidékfejlesztési miniszter Facebook-bejegyzésében.

Bár a magáncélú használat szigorúan tilos, a járművek üzemeltetését a fenntartó önkormányzatok saját hatáskörben, egyedi rendeletekkel szabályozzák. Hasonló a helyzet a Falusi Civil Alap keretében beszerzett gépjárművekkel is, amelyekre szintén vonatkoznak a Magyar Falu Program arculati és matricázási előírásai. Ezeknél a pályázatoknál mindössze ötéves fenntartási időszakot írtak elő, amelynek letelte után a kedvezményezettek szabadon értékesíthetik a járműveket. Emiatt fordulhat elő, hogy bizonyos esetekben a korábbi jelzésekkel ellátott buszok már nem önkormányzati feladatokat látnak el.

A tárca a jövőben szigorúbb ellenőrzést és pontosabb szabályozást tervez bevezetni az ilyen jellegű visszaélések és félreértések elkerülése érdekében.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium a jövőbeni támogatási programok megalkotása során megvizsgálja a korábbi pályázatok kritikus pontjait, és ezek tanulságait beépíti az új eljárásrendbe

– mutatott rá a tervezett lépésekre a politikus.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert