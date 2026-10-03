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Változás jön a falubuszok használatában - Bejelentést tett Lőrincz Viktória
Gazdaság

Változás jön a falubuszok használatában - Bejelentést tett Lőrincz Viktória

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A kormány szigorítaná a Magyar Falu Programban beszerzett falubuszok elszámoltathatóságát, mivel a jelenlegi szabályozás alapján az önkormányzatoknak nem kell beszámolniuk a tárcának a járművek napi használatáról. A jövőbeli támogatási programok tervezésekor felülvizsgálják a korábbi pályázatok hiányosságait, a tapasztalatokat pedig beépítik az új eljárásrendbe – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Lőrincz Viktória, a Tisza Párt vidék- és településfejlesztési minisztere.

A jelenleg érvényben lévő támogatási rendszer és jogszabályi környezet miatt a kedvezményezettek kizárólag a beszerzésről tartoznak beszámolási kötelezettséggel a minisztériumnak.

Ez azt jelenti, hogy a gépjárművek önkormányzati feladatokhoz köthető, mindennapi használatát a tárca közvetlenül nem ellenőrzi

- írja Lőrincz Viktória területi és vidékfejlesztési miniszter Facebook-bejegyzésében.

Bár a magáncélú használat szigorúan tilos, a járművek üzemeltetését a fenntartó önkormányzatok saját hatáskörben, egyedi rendeletekkel szabályozzák. Hasonló a helyzet a Falusi Civil Alap keretében beszerzett gépjárművekkel is, amelyekre szintén vonatkoznak a Magyar Falu Program arculati és matricázási előírásai. Ezeknél a pályázatoknál mindössze ötéves fenntartási időszakot írtak elő, amelynek letelte után a kedvezményezettek szabadon értékesíthetik a járműveket. Emiatt fordulhat elő, hogy bizonyos esetekben a korábbi jelzésekkel ellátott buszok már nem önkormányzati feladatokat látnak el.

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A tárca a jövőben szigorúbb ellenőrzést és pontosabb szabályozást tervez bevezetni az ilyen jellegű visszaélések és félreértések elkerülése érdekében.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium a jövőbeni támogatási programok megalkotása során megvizsgálja a korábbi pályázatok kritikus pontjait, és ezek tanulságait beépíti az új eljárásrendbe

– mutatott rá a tervezett lépésekre a politikus.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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