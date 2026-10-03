Vitézy Dávid bejelentette: összefog a kormány és Budapest a rákosrendezői beruházásban is

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) a legutóbbi ülésén arról döntött, hogy

a Rákosrendezőre tervezett beruházást közös megvalósítási keretrendszerbe helyezi át.

A döntés értelmében a kormány és a főváros egy közösen létrehozott szervezetben hangolja össze a munkálatokat. A projekt alapjául az az átfogó tervpályázat szolgál, amelyet idén április elején zártak le, a fejlesztés pontos részleteit pedig a tanács a következő ülésein dolgozza majd ki.

A beruházás finanszírozási hátterét részben a most induló Wekerle Sándor Lakásfejlesztési Program, részben pedig az európai uniós források biztosítják.

Utóbbiak segítségével számos olyan infrastrukturális elemet valósítanak meg, amelyek elengedhetetlenek a terület közösségi közlekedésének modernizációjához.

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"Óriási eredmény – amiben a Fővárosi Közgyűlésben is közösen voltunk előterjesztők –, hogy a Maxi-Dubaj elképzelése helyett sikerült köztulajdonban tartani Rákosrendezőt, Budapest legértékesebb fejlesztési területét" – hangsúlyozta a miniszter.

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