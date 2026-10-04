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160-as tempóval tesztelték a magyar vasútvonalat: kiderült, mi nem működik még jól
Gazdaság

160-as tempóval tesztelték a magyar vasútvonalat: kiderült, mi nem működik még jól

Portfolio
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Sikeresen lezárult a Budapest–Belgrád vasútvonal eddigi legalaposabb, a csúcsidőszaki terhelést szimuláló tesztelése, ugyanakkor volt olyan rendszer, ami még nem működik jól – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzéséből.

Az éjszakai tesztelés során a szerelvények már úgy közlekedtek, mintha a tényleges személyforgalom indult volna el, így órákon keresztül a tervezett nappali csúcsidős menetrendet követték. A próbafutások egyetlen lényeges különbsége a valós működéshez képest az volt, hogy még nem tartózkodtak utasok a vonatokon. A teszt részeként a szakemberek a különböző forgalmi zavarhelyzeteket és azok kezelését is modellezték, illetve vizsgálták.

A próbaüzem tapasztalatai alapján a biztonságos közlekedésért felelős, a 160 kilométer/órás maximális sebességnél is teljes biztonságot garantáló vonatbefolyásoló rendszer jól vizsgázott.

Ezzel szemben az utastájékoztató rendszerek működése nem volt kielégítő, így ezek javítása még a kivitelező feladata lesz.

Csak akkor indul el a személyszállítás a vasútvonalon, ha minden kétséget kizáróan meggyőződtünk arról, hogy az utasok biztonságát semmi nem veszélyezteti

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– hangsúlyozta a miniszter, utalva a nyár óta tartó alapos ellenőrzések fontosságára.

A tesztelés részletes kiértékelését a következő napokban végzik el a MÁV szakemberei, a hazai közlekedési hatóságok, valamint a TÜV minőségbiztosító társaság. A vizsgálat hivatalos eredményeit a kiértékelési folyamat lezárása után hozzák nyilvánosságra.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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