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Alattomos felszíni anyag pusztítja az egészségünket: 10-ből 4 ember érintett
Gazdaság

Alattomos felszíni anyag pusztítja az egészségünket: 10-ből 4 ember érintett

MTI
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Idén eddig a világ népességének csaknem 40 százaléka volt kitéve káros mértékű felszínközeli ózonszennyezésnek - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap, a Copernicus Atmosphere Monitoring Service (Copernicus Légkörmegfigyelő Szolgálat - CAMS) elemzése alapján.

Hozzátették: a felszínközeli ózon egy

úgynevezett másodlagos légszennyező anyag,

ami akkor alakul ki, amikor bizonyos ipari és közlekedésből származó szennyezőanyagok napfény és magas hőmérséklet hatására reakcióba lépnek egymással.

Mint írták, a CAMS elemzése szerint globálisan Ázsia a leginkább érintett régió az ózonszennyezés szempontjából, ezt Európa és Észak-Amerika követi. Az északi félteke nagy részén az ózonszint meghaladta a WHO által ajánlott célértéket - írták.

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Felhívták a figyelmet arra,

a levegőminőséget nem csak a helyi kibocsátások alakítják,

így a sivatagi por, az erdőtüzek füstje és más légszennyező anyagok akár több ezer kilométert is megtehetnek, országokon és kontinenseken áthaladva.

2026-ban például a Szaharából származó por eljutott Nyugat-Afrikából az Atlanti-óceán északi része fölé, egyes porfelhők pedig egészen a Karib-térségig jutottak - idézték fel.

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