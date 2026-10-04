Felborult egy kamion, torlódás az egyik legforgalmasabb autópályán

Budapest felé két baleset is akadályozza a közlekedést az M1-es autópályán:
- A 162-es kilométerkőnél felborult egy kamion, a baleset az egyik mérőállomásnál történt. A mentési munkálatok miatt átmenetileg nem lehet behajtani a pihenőállomásra.
- Szintén Budapest felé Tata térségében a 62-es kilométerkőnél a terelés előtt összeütközött egy kamion és egy személygépjármű, itt a belső sávot lezárták. A hatóságok torlódásra hívják fel a figyelmet.
Szintén baleset törtét az M5-ös autópályán Ócsa térségében, a 31-es kilométernél Budapest irányába. Itt csak a belső sávon tud haladni a forgalom,
mintegy 3 kilométeres torlódás alakult ki.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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