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Fellélegezhetnek az ingázók: helyreállt a rend a forgalmas magyar vasúti csomóponton
Gazdaság

Fellélegezhetnek az ingázók: helyreállt a rend a forgalmas magyar vasúti csomóponton

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Vasárnap délre befejeződtek a helyreállítási munkálatok Rákos vasútállomáson, így a vonatközlekedés ismét korlátozások nélkül zajlik - írta közleményében a MÁV.

A Rákos állomáson zajló daruzási és felsővezeték-javítási munkák lezárásával

a személyszállító vonatok újra az eredeti menetrend szerint járnak, a forgalmi rend pedig a kora délutáni órákra fokozatosan helyreáll.

Az elővárosi járatok – köztük az S60-as, S76-os, S80-as és Z60-as vonatok –, valamint az InterRégió- és InterCity-szerelvények ismét a megszokott útvonalukon és megállási rendjük szerint közlekednek, a távolsági járatok esetében pedig megszűntek a rendkívüli megállások.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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