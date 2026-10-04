Fellélegezhetnek az ingázók: helyreállt a rend a forgalmas magyar vasúti csomóponton

A Rákos állomáson zajló daruzási és felsővezeték-javítási munkák lezárásával

a személyszállító vonatok újra az eredeti menetrend szerint járnak, a forgalmi rend pedig a kora délutáni órákra fokozatosan helyreáll.

Az elővárosi járatok – köztük az S60-as, S76-os, S80-as és Z60-as vonatok –, valamint az InterRégió- és InterCity-szerelvények ismét a megszokott útvonalukon és megállási rendjük szerint közlekednek, a távolsági járatok esetében pedig megszűntek a rendkívüli megállások.

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