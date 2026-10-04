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Hatalmas a baj a földeken: Magyarország az egyik legnagyobb vesztese a pusztító hőségnek
Gazdaság

Hatalmas a baj a földeken: Magyarország az egyik legnagyobb vesztese a pusztító hőségnek

Portfolio
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Drámai helyzet alakult ki a júniusi hőhullám és az aszály együttes hatása miatt a földeken. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság gabonatermése a várakozásokhoz képest is jelentősen visszaesett, Magyarország az EU második legnagyobb vesztese Franciaország után. Az összesített terméskiesés eurómilliárdos nagyságrendű bevételcsökkenést okoz a tagállamok mezőgazdaságában az Energy & Climate Intelligence Unit a héten publikált jelentése szerint.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Magyarország az Európai Unió második legnagyobb vesztese, nálunk

a kiesés 3,2 millió tonna, ami hozzávetőleg 723 millió eurós bevételcsökkenést jelent.

A kukoricatermés 1,9 millió tonnára esett vissza – ami a 2025-ös mennyiség fele –, a hektáronkénti 3,8 tonnás átlaghozam pedig csupán a több mint fél évszázada példátlannak számító, 2022-es 3,4 tonnás értéket haladja meg. A búzatermés további 1,1 millió tonnával csökkent, a júliusban még lefelé tartó magyar gabonaárak ugyanakkor azóta korrigáltak.

A legnagyobb veszteséget Franciaország szenvedte el, ahol a szeptemberi előrejelzés 5,8 millió tonnával marad el a júniusitól, ami mintegy 1,47 milliárd eurónyi bevételkiesésnek felel meg. A francia termésveszteség a teljes EU-s és brit csökkenés közel felét teszi ki, amelynek kilenctizedét a kukorica adja. Ennek a termésmennyisége 7,6 millió tonnára zuhant, ami 45 százalékkal alacsonyabb a 2025-ös szintnél, és jóval elmarad az Agreste által augusztusban jelzett 9,0 millió tonnától is. Utóbbiról a francia hivatal már akkor úgy nyilatkozott, hogy legalább 1980 óta a leggyengébb eredmény lehet.

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  • Az Egyesült Királyságban 3 millió tonnás visszaesést mutat az előrejelzés, ami mintegy 527 millió eurós veszteséget jelent. Az aszály és a hőség júliusban is tovább károsította az állományokat, emiatt a búza hektáronkénti hozamára vonatkozó várakozást 7,95 tonnáról 6,82 tonnára csökkentették.
  • Németországban 2,5 millió tonnával esett vissza a prognózis – elsősorban a búza miatt –, bár a csökkenés egy része a kisebb vetésterületre vezethető vissza.
  • Spanyolországban a búza és az árpa 1,6 millió tonnás csökkenését részben ellensúlyozta a kukorica 0,7 millió tonnás többlete, így a nettó kiesés 1,2 millió tonna lett.
  • Ausztriában a kukorica hektáronkénti hozama 11,4 tonnáról 7,2 tonnára zuhant, ami összesen közel 0,9 millió tonnás veszteséget jelent.

Az összkép ugyanakkor nem egyöntetűen borús: Romániában, Bulgáriában, Svédországban, Lengyelországban és a balti államokban a termés kedvezőbben alakult a júniusi várakozásoknál, ami összességében mintegy 0,7 milliárd eurós ellensúlyt képez. A nettó terméskiesés túlnyomó részét mindazonáltal a fent említett legnagyobb termelő országok adják, amelyeket a júniusi hőhullám a legsúlyosabban érintett.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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