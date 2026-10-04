Hiába figyelnek a kamerák, elképesztő ok miatt nem bírságolnak a magyar utakon

A fővárosban közlekedők rendszeresen tapasztalhatják
- a busz- és kerékpársávok jogosulatlan használatát,
- a forgalomcsillapított övezetekbe való engedély nélküli behajtást,
- a másokat akadályozó parkolást
- vagy a kereszteződésekben való bennragadást.
Bár sokan felteszik a kérdést, hogy miért marad el a büntetés a bekamerázott utcákon, a válasz elsősorban a jogszabályi háttérben keresendő.
Kamerafelvétel alapján jelenleg szinte csak az úgynevezett objektív felelősség alá tartozó, súlyosabb jogsértések – például a gyorshajtás, a piros lámpán való áthajtás vagy a behajtási tilalom megszegése – esetén lehet bírságot kiszabni.
Ilyenkor a jármű üzembentartója felel a szabálytalanságért, minden más esetben viszont bizonyítani kellene, hogy pontosan ki vezette az autót. A rendőrség ugyan megpróbálja nyilatkoztatni az üzembentartót, de ő – élve a törvény adta jogával – többnyire nem tesz magára vagy hozzátartozójára terhelő vallomást.
A főpolgármester az objektív felelősség kiterjesztését már 2024-ben, majd 2026 májusában is kezdeményezte, eddig érdemi eredmény nélkül.
További komoly akadály, hogy az objektív felelősség alá tartozó esetekben kizárólag a rendőrség szabhat ki bírságot, és csak a saját informatikai rendszerébe bekötött kamerák felvételei alapján. Bár a fővárosi önkormányzat, a Budapest Közút és a kerületek több ezer kamerát üzemeltetnek, a rendőrségi rendszerhez mindössze 29 sebességmérő és egyetlen, a piroson áthajtást figyelő kamera csatlakozik. Ennek oka kettős:
- az előírásoknak megfelelő eszközök rendkívül drágák,
- a rendőrség sok esetben nem tesz eleget az összekapcsolási kérelmeknek. Így hiába van a Fővárosi Rendészeti Igazgatóságnak (FÖRI) 165 olyan kamerája, amely alkalmas lenne a behajtási tilalom ellenőrzésére, a felvételeket nem használhatják bírságolásra.
Ez a helyzet 2017-ben szilárdult meg. Addig a szabályozás hiányosságait kihasználva több kerület is rendszeresen bírságolt a saját kamerái alapján, ám miután megbüntették az akkori főpolgármester feleségét, a rendőrség egyértelművé tette, hogy kizárólag ők és csak a saját maguk által jóváhagyott eszközökkel bírságolhatnak. Ezzel az önkormányzati kamerás ellenőrzés gyakorlatilag megszűnt. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a bírságokból származó bevétel teljes egészében az államkasszába folyik be, így az önkormányzatoknak kizárólag a saját költségükön kellene küzdeniük a jogsértések ellen. Bár a bevétel elvonása a profitorientált bírságolás elkerülését szolgálja, egy alapvető költségtérítési rendszer sokat javíthatna a hatékonyságon.
A kamerás ellenőrzés hiányában az önkormányzatok kénytelenek a jóval több emberi erőforrást igénylő helyszíni bírságolásra hagyatkozni. Ebből a FÖRI 2025-ben mintegy 120 millió forint bevételre tett szert, leggyakrabban a mindkét irányból behajtani tilos tábla figyelmen kívül hagyása miatt. A kerékpársávban parkolók kiszűrése azonban jóval nehezebb, tavaly mindössze mintegy ötven esetben tudtak emiatt intézkedni a rendészek. A munkát gyakran adminisztratív akadályok is nehezítik, 2025 szeptembere és 2026 januárja között például az illetékes minisztérium leállította a FÖRI hozzáférését a gépjármű-nyilvántartáshoz, így a szakemberek hónapokig csak akkor tudtak büntetni, ha a sofőr épp a járműnél tartózkodott. A helyszíni szankcionálást az is ellehetetleníti, hogy
a kerékbilincs leszerelésének 11 500 forintos, valamint a járművek elszállításának 14 500-20 000 forintos díja 2009 óta nem emelkedett, így ma már megközelítőleg sem fedezik a felmerülő költségeket.
Az ideális természetesen az lenne, ha a közlekedők nem a büntetéstől tartva, hanem a közös biztonság és a nyugodtabb közlekedés érdekében tartanák be a szabályokat. A mindennapi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy
a szabálytalanságok száma csak akkor fog érdemben csökkenni, ha a döntéshozók hajlandók lesznek átalakítani és megkönnyíteni a kamerafelvételek alapján történő szankcionálás rendszerét.
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