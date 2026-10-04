Ítéletidő tombol a dél-európai országban, ketten meghaltak

A katalán hatóságok vasárnapi tájékoztatása szerint Tordera városában egy férfi halt meg, miután rászakadt egy fal – a halálesetet Salvador Illa katalán elnök is megerősítette a közösségi oldalán. Egy másik áldozat Montornès del Vallèsben vesztette életét, a tűzoltók beszámolója alapján pedig a Barcelonától mintegy 52 kilométerre északra található Pineda de Marban egy eltűnt embert keresnek.

A hatóságok szombat este nyolc órától vasárnap délután kettőig vörös riasztást tartottak érvényben, és arra kérték a lakosságot, hogy

maradjanak otthon, mert egy úgynevezett "mini-hurrikán" érhette el az északkeleti régiót.

A heves esőzések szombaton elárasztották a barcelonai agglomerációhoz tartozó Bellvitge és Cornellà lakóházait, számos autó víz alá került, az autópályákon pedig akkora vízátfolyások keletkeztek, hogy kacsák úszkáltak az úttesten. A barcelonai repülőtérről induló és érkező járatok közül többet töröltek vagy késleltettek. Az elöntött vasútvonalakon leállt a helyi vonatközlekedés, az üzletek a szokásosnál korábban bezártak, több futballmérkőzést elhalasztottak, a barcelonai Liceu operaház pedig lemondta Verdi Aida című darabjának előadását.

Meteorológia

A Földközi-tenger nyugati medencéjében napok óta rendkívül aktívak a légköri folyamatok. A tenger felől áramló, rendkívül nedves és páradús levegő a Pireneusok hegyvonulatainak ütközve feltorlódik, ami folyamatos és intenzív zivatarok kialakulását eredményezi a térségben.

Katalónia tengerparti területein jelenleg is a legmagasabb fokú figyelmeztetés van érvényben, ott ugyanis mindössze 12 óra leforgása alatt akár 150 milliméternyi csapadék is hullhat. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy Barcelonában szombaton egyetlen nap alatt 136 milliméter esőt regisztráltak. Továbbra is magas az egymást követő lassú mozgású, ámde heves zivatarcellák által lezúduló nagy mennyiségű csapadék, ezzel együtt a villámárvizek kockázata is a térségben – hívta fel a figyelmet a meteorológiai szolgáltató.

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