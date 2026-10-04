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Kutatást készítettek Hollandiában a rabszolgatartó múlt miatti jóvátételről, itt a hollandok véleménye
Gazdaság

Kutatást készítettek Hollandiában a rabszolgatartó múlt miatti jóvátételről, itt a hollandok véleménye

MTI
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A hollandok 83 százaléka ellenzi, hogy hazája jóvátételt fizessen az ország rabszolgatartó múltja miatt - derült ki az RTL holland televízió vasárnap ismertetett felméréséből.

A felmérés eredményeit két nappal azután tették közzé, hogy Rob Jetten holland miniszterelnök sajtótájékoztatóján közölte:

a kormány nem tervez jóvátételt fizetni a holland uralkodóház gyarmatosításban játszott szerepét vizsgáló tanulmány nyomán.

A pénteken közzétett tanulmány következtetései szerint mintegy 576 millió eurónak megfelelő összeghez jutott az Orániai-Nassau uralkodóház a rabszolgaságból és a gyarmati rendszerből, elsősorban az egykori Holland Kelet-Indiában. A kutatást maga Vilmos Sándor király (címlapképünkön középen) rendelte meg és annak eredményeit megrendítőnek nevezte.

Az RTL felmérése szerint az elutasítás különösen magas a jobboldali pártok szavazói körében: a Geert Wilders vezette, radikális jobboldali Szabadságpárt (PVV), a jobbközép liberális Szabaddemokrata Néppárt (VVD), a jobboldali, konzervatív-liberális Helyes Válasz 21 (JA21), a jobboldali Gazdák és Polgárok Mozgalma (BBB), valamint a populista radikális jobboldali Fórum a Demokráciáért (FvD) támogatóinak 99 százaléka ellenzi a jóvátétel fizetését.

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Az elutasítás mértéke 71 százalék a balliberális 66-os Demokraták (D66) szavazói, és 50 százalék a Zöld Baloldal (GroenLinks) és a Munkáspárt (PvdA) alkotta baloldali pártszövetség

támogatói körében.

Gijs Rademaker, az RTL közvélemény-kutatója szerint a felmérés eredménye egyértelmű: a hollandok nem akarnak kártérítést fizetni. Hozzátette:

a válaszadók mindössze 8 százaléka támogatja az elképzelést, a nagy többség ellenzi.

"A jobboldali szavazók körében a legerősebb az elutasítás, de jelentős ellenállás tapasztalható a baloldali pártok támogatói között is" - mondta.

A kutatásban arra is rákérdeztek, hogyan ítélik meg a hollandok a gyarmati múltra fordított figyelmet: a megkérdezettek kisebbik része, 38 százaléka véli úgy, hogy túl sokat foglalkoznak vele, a többség azonban úgy látja, hogy a figyelem jelenlegi mértéke megfelelő, vagy akár nagyobb is lehetne. A fiatalabb válaszadók 24 százaléka szerint túl kevés figyelmet szentelnek a témának, míg a 65 évesek és idősebbek körében ez az arány 6 százalék.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

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