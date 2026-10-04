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Lejárt a fakitermelési moratórium, de van egy nemzeti park, ahol ellenállnak
Gazdaság

Lejárt a fakitermelési moratórium, de van egy nemzeti park, ahol ellenállnak

Portfolio
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Gajdos László élő környezetért felelős miniszter májusban moratóriumot hirdetett a védett erdőkben való fakitermelésre, ez szeptember 30-á járt le. Az egyik nemzeti part viszont ellenáll – írja a HVG.

Karakai Tamás, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) tájegységvezetője kijelentette, hogy nem járulnak hozzá a fakivágásokhoz:

Értesítem az Erdő barátait és a várakozókat, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) – a 2026. október 2-i egyeztetési fordulóban – nem járul hozzá újabb bontó- vagy végvágásokhoz a Börzsöny nemzeti park rangban védett erdőiben

– írta.

Gajdos korábban kijelentette, hogy a moratórium ideje alatt felmérték a hazai erdőállományt, és hozzátette, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyagtermelésre. Azt is leszögezte, hogy fenntartható gazdálkodásra fognak átállni. A lépés ugyanakkor komoly aggodalmakat keltett a természetvédőkben, mivel úgy vélték, hogy ez lényegében újraindítja a korábbi gyakorlatot.

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