Megvan az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakája: mínusz 3 fokot mértek az egyik magyar településen

Az elmúlt időszakban tapasztalt időjárási trendek a hétvégén sem változtak érdemben. A nappali órákban napos, száraz, szinte nyárias meleg uralkodott az országban, míg az éjszakák derültek és kifejezetten csípősek voltak. Ez a markáns kettősség
rendkívül magas napi hőmérséklet-ingadozást eredményezett, amely több mérőállomáson is meghaladta a 20 Celsius-fokot.
A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a Nyírtasson mért, kereken mínusz 3 fokos érték az eddigi legalacsonyabb hőmérséklet az idei őszi szezonban. A szombati nap is alapjaiban megegyezett a korábbi napok időjárási mintázatával – mutattak rá a szakemberek, utalva a tartósan száraz, meleg nappalok és a hűvös éjszakák ciklikus váltakozására.
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