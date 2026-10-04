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Megvan az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakája: mínusz 3 fokot mértek az egyik magyar településen
Gazdaság

Megvan az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakája: mínusz 3 fokot mértek az egyik magyar településen

Portfolio
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Megszületett az idei őszi szezon eddigi hidegrekordja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson ugyanis mínusz 3 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet. A hétvége első napján emellett a korábbi időszakhoz hasonlóan rendkívül nagy, többfelé a 20 fokot is meghaladó napi hőingást mértek – derül ki a HungaroMet Facebook-bejegyzéséből.

Az elmúlt időszakban tapasztalt időjárási trendek a hétvégén sem változtak érdemben. A nappali órákban napos, száraz, szinte nyárias meleg uralkodott az országban, míg az éjszakák derültek és kifejezetten csípősek voltak. Ez a markáns kettősség

rendkívül magas napi hőmérséklet-ingadozást eredményezett, amely több mérőállomáson is meghaladta a 20 Celsius-fokot.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a Nyírtasson mért, kereken mínusz 3 fokos érték az eddigi legalacsonyabb hőmérséklet az idei őszi szezonban. A szombati nap is alapjaiban megegyezett a korábbi napok időjárási mintázatával – mutattak rá a szakemberek, utalva a tartósan száraz, meleg nappalok és a hűvös éjszakák ciklikus váltakozására.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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