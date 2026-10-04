Nem csak a techcégek lázadói félnek: régóta mérik, mekkora bajt látnak az AI-kutatók

Az utóbbi hetekben úgy tűnhetett, hirtelen szaporodtak az AI veszélyeire figyelmeztető megszólalások. Egy frissen publikált, 2024 végén felvett kutatói felmérés szerint viszont a félelem nem új, évek óta mérhető, és nem csak néhány hangos bennfentes véleménye.

Az utóbbi hetekben – kis túlzással – nem telt el nap anélkül, hogy ne hívta volna fel egy iparági szakértő a figyelmet a mesterséges intelligencia veszélyeire. Mintha egyre több hang kapcsolódott volna be a kánonba és egyre hangosabbá vált volna a drámai dal arról, mi történik, ha a technológia fejlődése kicsúszik az emberi kontroll alól. Egy frissen publikált kutatói felmérés azonban azt mutatja, ez a félelem korántsem új, évek óta mérhető, és messze nem csupán néhány hangos bennfentes aggodalma.

Nem most kezdődött

Nemrég bemutattuk, hogyan beszélnek az emberi kontroll elvesztéséről a legfontosabb élvonalbeli AI-laborok jelenlegi és volt munkatársai. Az AI Impacts felmérése azt mutatja meg, milyen számok állnak a szélesebb kutatói közegben hasonló aggodalmak mögött. A 2016 óta futó felméréssorozat negyedik, 2026 szeptemberében publikált körét 2024 decemberében vették fel.

Egyre közelebb jön a magas szintű gépi intelligencia

A felmérés azt is is vizsgálta, mikorra várják a kutatók a magas szintű gépi intelligencia (HLMI) megjelenését. A tanulmány definíciója szerint ez azt jelentené, hogy a gépek minden feladatot jobban és olcsóbban tudnak elvégezni az embernél. A válaszadóknak azt kellett megbecsülniük, melyik évben éri el az 50 százalékot ennek bekövetkezésének valószínűsége.

Ez az időpont 2016-ban még 2061 volt, 2022-ben 2059, 2023-ban 2047, a 2024 végi válaszok alapján pedig már 2042.

Vagyis nyolc év alatt 45 évről 18 évre rövidült az időhorizont.

A legnagyobb ugrás 2022 és 2023 között történt, de a 2024-es felmérésben is további öt évvel közelebb került a becsült dátum.

Az eredmény a kérdésfeltevéstől is függ. Ha a kutatók azt becsülték, mikor automatizálható minden foglalkozás, az 50 százalékos dátum 2098 volt, 56 évvel későbbi, mint a HLMI-é. A szerzők szerint nem világos, miért ilyen nagy a különbség a két mérőszám között; részben az eltérő definíciók és kérdésfeltevések is hozzájárulhatnak. A bekövetkezés becsült dátuma mégis kulcskérdés, mert

ettől függ, mennyi ideje van a társadalomnak, a szabályozóknak és a fejlesztőknek a biztonsági problémák megoldására.

Módszertani megjegyzés:

A szerzők 19 874 e-mail-címre küldtek meghívót olyan kutatóknak, akik 2023-ban hat vezető szakmai fórumon (NeurIPS, ICML, ICLR, AAAI, IJCAI, JMLR) publikáltak. 2052 válasz érkezett, ez 10 százalékos válaszadási arány. A tévesen meghívottak kiszűrése után 1580 válaszadó került az elemzésbe. A minta nem az összes AI-szakértő véleményét tükrözi, és nem reprezentatív az egész AI-iparágra. A szerzők szerint a frontier AI-cégeknél dolgozó kutatók valószínűleg alulsúlyozottak a mintában, mert ezek a vállalatok az utóbbi években egyre kevésbé publikálnak azokon a fórumokon, amelyekből a felmérés merített. Az adatok 2026 szeptemberi a publikálás idején már több mint 18 hónaposak voltak, nem mintha ez csorbítaná a jelentőségüket.

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Mekkora esélyt adnak a legrosszabb kimeneteleknek?

A felmérés leginkább idézett száma a súlyos kimenetekről szól. Az általános kérdésre (mekkora az esélye, hogy a jövőbeli AI-fejlődés emberi kihalást vagy hasonlóan tartós és súlyos emberi hatalomvesztést okoz) a kutatók 2024-ben átlagosan 18,3 százalékot adtak, a medián 10 százalék volt (2023-ban még csak 5 százalék). A kérdés három változatára adott válaszokat összevonva (n=1489) az átlagos becslés 18,2 százalék volt: a kutatók 51 százaléka legalább 10, 26 százaléka pedig legalább 25 százalékos esélyt adott a legsúlyosabb kimeneteleknek.

A pontos megfogalmazás itt különösen fontos: ezek a számok nem azt jelentik, hogy a kutatók szerint ekkora eséllyel biztosan bekövetkezik az emberiség kihalása. A kérdés tágabb volt: az emberi kihalás mellett olyan tartós és súlyos emberi hatalomvesztést is ide sorolt, amely hasonló léptékű katasztrófának tekinthető. Ráadásul ezek nem mérhető gyakoriságokból számolt valószínűségek, hanem szakértői becslések egy példátlan jövőbeli kockázatra. A szerzők is figyelmeztetnek: ilyen helyzetekben még a szakértői vélemények pontossága is bizonytalan, ezért a számokat óvatosan kell kezelni. A felmérés fontos üzenete, hogy

a kutatók jelentős része nem tartja elhanyagolhatónak a civilizációs léptékű rossz kimenetek esélyét.

Nincs egyetértés a legjobb tempóról

A felmérés nem azt mutatja, hogy az AI-kutatói közösség egységesen lassítást akarna. Arra a kérdésre, milyen globális fejlesztési tempó mellett lennének a legoptimistábbak a következő öt évre, 2024-ben 34 százalék gyorsabbat, 29 százalék a jelenlegit, 34 százalék lassabbat választott. A „sokkal lassabb” tempó támogatói 5-ről 9 százalékra nőttek. A kockázatok elismerése tehát nem vezet egyetlen szabályozási recepthez.

Nem csak a kihalástól félnek

A válaszadók 72 százaléka több vagy sokkal több AI-biztonsági kutatást támogatna. A következő harminc évre vonatkozó forgatókönyveknél a legnagyobb aggodalmat nem a klasszikus géplázadás, hanem az információs tér sérülése váltotta ki:

83 százalék tartotta jelentős vagy rendkívüli aggodalomra okot adónak, hogy az AI megkönnyíti a hamis információk, például deepfake-ek terjesztését, 77 százalék pedig a közvélemény nagyléptékű manipulálását sorolta ide.

Hasonló arányban (69-72 százalék) aggódtak veszélyes csoportok nagy hatású eszközökhöz, például tervezett vírusokhoz jutása, és az autoriter rezsimek általi lakosságellenőrzés és a növekvő egyenlőtlenség miatt. A rosszul beállított célú, hatalmas AI-t, illetve a katasztrófát okozó mesterséges intelligenciát a kutatók 46, illetve 43 százaléka tartotta jelentős vagy rendkívüli aggodalomra okot adónak.

Mekkora aggodalomra adnak okot ezek a forgatókönyvek a következő harminc évben? - Jelmagyarázat: Nincs aggodalom; Enyhe aggodalom; Jelentős aggodalom; Rendkívüli aggodalom. A kategóriák fentről lefelé: 1. Az AI megkönnyíti a hamis információk, például deepfake-ek terjesztését. 2. Az AI-rendszerek tömegesen manipulálják a közvélemény alakulását. 3. Az AI lehetővé teszi, hogy veszélyes csoportok hatékony eszközöket állítsanak elő, például mesterségesen létrehozott vírusokat. 4. Autoriter vezetők az AI segítségével tartják ellenőrzésük alatt a lakosságot. 5. Az AI-rendszerek súlyosbítják a gazdasági egyenlőtlenséget azzal, hogy aránytalanul bizonyos személyeknek kedveznek. 6. Az AI-rendszerek elfogultsága súlyosbítja az igazságtalan helyzeteket, például ha a rendszerek megtanulnak nem vagy etnikai származás alapján diszkriminálni a munkaerő-felvételi folyamatokban. 7. Az emberek kevesebb kapcsolatot ápolnak másokkal, mert több időt töltenek AI-rendszerekkel. 8. A munka közel teljes automatizálása a legtöbb embert gazdaságilag tehetetlenné teszi. 9. Téves célokkal rendelkező AI-rendszerek nagyon hatalmassá válnak, és csökkentik az emberek szerepét a döntéshozatalban.10. Egy nagy képességű AI-rendszer céljait nem megfelelően állítják be, ami katasztrófához vezet: például erős fegyvereket fejleszt és használ. 11. A munka közel teljes automatizálása miatt az emberek nehezen találják meg életük értelmét. Forrás: aiimpacts.org, Portfolio

Más kutatások árnyalják a képet

Egy több mint 4000 AI-kutatót vizsgáló tanulmány nyílt kérdésében a válaszadók csupán 3 százaléka nevezte meg elsődleges aggodalomként az egzisztenciális kockázatot. Ez más mintán és módszerrel készült, így nem cáfolja az AI Impacts számait: valaki tarthat nem elhanyagolhatónak egy szélsőséges kockázatot úgy is, hogy a mindennapi aggodalmai között más problémák állnak elöl.

A Pew Research Center 2025-ös amerikai felmérésében az AI-szakértők 56 százaléka, míg az amerikai felnőtt válaszadók mindössze 17 százaléka várta, hogy a hatás pozitív lesz az Egyesült Államokra nézve a következő húsz évben.

A Longitudinal Expert AI Panel szerint a közvélemény az előrejelzések 71 százalékában kevesebb haladást várt, mint a szakértők: 2030-ra a szakértők szerint az amerikai munkaórák 18 százalékát segítheti generatív AI, míg a nyilvánosság medián becslése 10 százalék. Ugyanakkor a medián szakértő jóval kevesebb fejlődést vár, mint a vezető AI-laborok vezetői.

Figyelmeztető adat, nem jóslat

A felmérés nem egységes világvége-várakozást mutat, hanem bizonytalanságot, megosztottságot és jelentős aggodalmat. Éppen ezért kell hangsúlyozni, hogy

a kockázatokról szóló mostani hírhullám mögött nem puszta médiapánik, hanem évek óta mérhető szakértői bizonytalanság áll.

Címlapkép forrása: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images