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Népszavazás döntene a közszféra átalakításáról Magyarország szomszédjában
Gazdaság

Népszavazás döntene a közszféra átalakításáról Magyarország szomszédjában

MTI
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A szlovén kormány a következő két évben nem tervez létszámcsökkentést a közszférában, egy későbbi átalakítás előtt pedig konzultatív jellegű népszavazáson kérné ki a lakosság véleményét - közölte vasárnap Janez Jansa miniszterelnök a 2027-es és 2028-as költségvetési tervezet bemutatásakor.

Jansa szerint a közszférán belül mindenképp

szükség lenne a munkaerő átcsoportosítására.

Az idősödő társadalom miatt egyes szolgáltatási területeken munkaerőhiány van, miközben az államigazgatásban szerinte túl sokan dolgoznak.

A szlovén sajtó korábban arról számolt be, hogy a kormány 2027-ben, majd 2028-ban is tíz-tíz százalékkal csökkentené a közszférában foglalkoztatottak számát. Jansa ezt tagadta, és hangsúlyozta, hogy

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ilyen intézkedés nem szerepel a költségvetési tervekben.

A következő évekre szóló létszámkeretek megegyeznek az ideiekkel - mondta a miniszterelnök. Hozzátette: egyelőre az sem világos, hogy szükség lenne-e tízszázalékos csökkentésre, illetve azt egyetlen év alatt, elbocsátások nélkül végre lehetne-e hajtani. "Nincs ok pánikra, senki sem marad munka nélkül" - fogalmazott.

Jansa jelezte: a hangsúly egyelőre a közszférán belüli átcsoportosításon és a bürokrácia csökkentésén van. Arról, hogy a kormány belevágjon-e ebbe az átalakításba, tanácsadó népszavazáson kérnék ki a választók véleményét. Ennek kezdeményezéséről a koalíció szombati ülésén döntöttek, a referendumot pedig várhatóan még az idén megtarthatják.

A vasárnap elfogadott költségvetési javaslat szerint 2027-ben a hiány a bruttó hazai termék (GDP) 2,9 százaléka, 2028-ban pedig 2 százaléka lehet. Andrej Sircelj pénzügyminiszter közölte: új adók bevezetését nem tervezik.

A büdzsé 2027-re 17 milliárd euró bevétellel és csaknem 19,4 milliárd euró kiadással számol. Egy évvel később a bevételek megközelítenék a 17,7 milliárd eurót, a kiadások pedig továbbra is mintegy 19,4 milliárd eurót tennének ki.

Sircelj kedvezőnek nevezte a gazdasági kilátásokat. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Szlovéniában az idén 3,2, jövőre 2,2 százalékos gazdasági növekedéssel számol. A pénzügyminiszter szerint a büdzsé megfelel a fiskális szabályoknak.

A kabinet az állami beruházások növelését is tervezi.

Jansa szerint ehhez hozzájárulhat a jelenlegi uniós többéves pénzügyi keretből még rendelkezésre álló 2,5 milliárd euró felhasználása.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a jövő év elején várhatóan módosítani kell majd a költségvetést, mert a most elfogadott tervekben még nem tudták figyelembe venni a Szlovénia fejlesztését szolgáló rendkívüli intézkedésekről szóló törvény lehetséges hatásait, amelyről jelenleg

szintén népszavazási kezdeményezés van folyamatban.

Címlapkép forrása: Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images

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