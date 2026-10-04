Nyilvánosságra hozzák a dokumentumokat: kiderül, miről döntött zárt ajtók mögött az Orbán-kormány

A most megosztott dokumentumok olyan hivatalos feljegyzések, amelyekből kiderül, milyen konkrét ügyekkel és kérdésekkel foglalkozott a második Orbán-kormány a megalakulását követő első hónapokban. A kormany.hu oldalon közzétett anyagok közvetlen betekintést engednek a döntéshozatali folyamatokba.

A magyar embereknek évek múltán is joguk van megismerni egyes döntések hátterét

– mutatott rá a képviselő.

A folyamat a következő hónapokban is folytatódik, a korábbi kormányülések összefoglalóit a nemzetbiztonsági átvilágítások lezárása után, ütemezetten teszik majd közzé.

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