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Nyilvánosságra hozzák a dokumentumokat: kiderül, miről döntött zárt ajtók mögött az Orbán-kormány
Gazdaság

Nyilvánosságra hozzák a dokumentumokat: kiderül, miről döntött zárt ajtók mögött az Orbán-kormány

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A szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzések elvégzése után fokozatosan nyilvánosságra hozzák az Orbán-kormányok korábbi üléseinek hivatalos összefoglalóit; első lépésként a 2010-es dokumentumok váltak elérhetővé. Az erről szóló tájékoztatást Facebook-bejegyzésében tette közzé Csőszi Attila, a TISZA országgyűlési képviselője, az MNB-botránnyal foglalkozó bizottság elnöke.

A most megosztott dokumentumok olyan hivatalos feljegyzések, amelyekből kiderül, milyen konkrét ügyekkel és kérdésekkel foglalkozott a második Orbán-kormány a megalakulását követő első hónapokban. A kormany.hu oldalon közzétett anyagok közvetlen betekintést engednek a döntéshozatali folyamatokba.

A magyar embereknek évek múltán is joguk van megismerni egyes döntések hátterét

– mutatott rá a képviselő.

A folyamat a következő hónapokban is folytatódik, a korábbi kormányülések összefoglalóit a nemzetbiztonsági átvilágítások lezárása után, ütemezetten teszik majd közzé.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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