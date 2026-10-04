Olyasmi történik az ázsiai óriásnál, amire még nem volt példa: bankok százait zárták be hirtelen

A Kínai Pénzügyi Szabályozási Hatóság (NFRA) adatai szerint tavaly rekordszámú, több mint 670 – szinte kizárólag vidéki – bankot zártak be. A Fitch Ratings elemzése alapján

a banki szervezetek száma 2025-re 3139-re csökkent, ami 23 százalékos mérséklődés 2021-hez képest.

A mintegy 64 ezer milliárd dolláros összeszköz-értékű kínai bankrendszerben ekkora léptékű konszolidációra korábban még nem volt példa.

A Fitch szerint a kisebb pénzintézetek – különösen a vidéki és városi hitelezők – jelentik a rendszer legsebezhetőbb pontjait, mivel főként a fejletlenebb régiókban gyenge eszközminőség, alacsony tőkemegfelelési mutató és vállalatirányítási hiányosságok jellemzik őket. Az összevonások és felszámolások célja a felügyelet egyszerűsítése, valamint a kisebb intézményekből eredő likviditási kockázatok kiküszöbölése – mutatott rá Jason Bedford, a Szingapúri Nemzeti Egyetem kutatója.

A hullám nem korlátozódik a vidéki szektorra. Idén júliusban a közép-kínai Vuhanban a hatóságok átvették az eszközminőségi problémákkal küzdő Z-Bank irányítását, amelyet ezt követően a helyi Hankou Bank kebelezett be. Ez volt az első ilyen jellegű állami beavatkozás a kínai bankrendszer mérföldkövének számító, 2019-es Baoshang Bank-ügy óta. Belső-Mongóliában a tavalyi konszolidáció nyomán a korábbi több mint száz intézményből mindössze 12 maradt talpon.

Az alacsony kamatkörnyezet és a deflációs nyomás a legnagyobb hitelezőket sem kíméli, a nettó kamatmarzsok évek óta szűkülnek. A kínai kormány szeptemberben 54 milliárd dolláros tőkeemelést jelentett be a legnagyobb állami pénzintézetek, köztük az ICBC és az Agricultural Bank of China számára, míg tavaly további négy nagy állami bank kapott közel 70 milliárd dollárnyi tőkeinjekciót részvénykibocsátásokon keresztül.

A folyamatok makrogazdasági hátterében a 2021 óta tartó ingatlanpiaci válság áll.

A lakossági hitelállomány – különösen a jelzáloghitelek köre – zsugorodik, így a pénzintézetek egyre inkább a vállalati szegmens felé fordulnak. A Kínai Népi Bank össztársadalmi finanszírozási mutatója (TSF) a hitelezési ütem lassulását jelzi, az új jüanhitelek állománya pedig idén áprilisban és júliusban kifejezetten visszaesett. A Moody's elemzése szerint ugyanakkor a hitelezési struktúra átalakulása egyelőre nem jelent rendszerszintű kockázatot a teljes bankszektorra nézve.

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