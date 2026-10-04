18°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Repülőgép-szerencsétlenség történt Németországban, ketten meghaltak
Gazdaság

Repülőgép-szerencsétlenség történt Németországban, ketten meghaltak

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Lezuhant egy kisrepülőgép a németországi Baden-Württemberg tartományban található Gundelsheim települése mellett vasárnap, a kiégett roncsban két holttestet találtak - közölte a német rendőrség.

A hatóságok tájékoztatása szerint a leszállni készülő kisgép előbb egy kerítést, majd pedig egy fa lombjait súrolta, míg végül a földnek csapódott egy szőlőültetvényen. A gép teljességgel kiégett.

Az első információk szerint ketten voltak a fedélzetén.

Egyelőre vizsgálják, mi okozhatta a balesetet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Bejelentették a hatalmas katonai offenzívát: megindult a döntő harc az Egyesült Államok támogatásával
Kábeltűz ütött ki a fontos vasúti vonalon, estig szünetel a vonatközlekedés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility