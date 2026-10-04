Repülőgép-szerencsétlenség történt Németországban, ketten meghaltak

A hatóságok tájékoztatása szerint a leszállni készülő kisgép előbb egy kerítést, majd pedig egy fa lombjait súrolta, míg végül a földnek csapódott egy szőlőültetvényen. A gép teljességgel kiégett.
Az első információk szerint ketten voltak a fedélzetén.
Egyelőre vizsgálják, mi okozhatta a balesetet.
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