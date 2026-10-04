Soha nem voltak még ennyien az Oktoberfesten, 6,7 millió korsó sör fogyott el

A korábbi rekord 7,2 millió látogató volt 2023-ban. "
Ezzel a 2026-os a sörfesztivál hosszú története során a leglátogatottabb lett
- mondta Scharpf. A város adatai szerint
6,7 millió korsó sört fogyasztottak el.
Ez 2,7 százalékkal több, mint 2025-ben, amikor 6,5 millió korsó sör fogyott el. Az ételfogyasztás tekintetében a sörfesztivál vendéglősei 2-3 százalékos növekedést jelentettek.
A fesztivált balesetek is beárnyékolták. Az utolsó napon egy 47 éves alkalmazott egy hajóhintán olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy újra kellett éleszteni. A sörfesztivál harmadik napján meghalt egy 52 éves férfi, aki a szabadeséses torony biztonsági személyzetéhez tartozott, miután beszorult az egyik kabin alá. Jelenleg még folyik a nyomozás, hogy miért tartózkodott tiltott területen.
Egy 90 év feletti hölgy pedig amiatt vesztette életét, hogy miközben megpróbálta megsimogatni egy hintó lovát a sörfesztivál hagyományőrző részén, a kerekesszéke belegabalyodott a hámba. A hölgy leesett, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy hat nappal később a kórházban elhunyt.
Egy turistabusz, amely Olaszországból tartott Münchenbe a sörfesztiválra, az A96-os autópályán felborult Buchloe közelében, a balesetben ketten meghaltak, többen pedig súlyosan megsérültek. Az utasok Olaszországban élő Fülöp-szigeteki állampolgárok voltak.
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