Tisza-kormány: befejeződött a kormányülés, a gazdaság élénkítéséről is tárgyaltak

Szombaton megkezdődött a kormány kihelyezett ülése Erdőbényén, ahol Magyar Péter miniszterelnök és a kabinet tagjai több kiemelt ügyet tárgyalnak. A kormányfő közösségi oldalán arról számolt be, hogy a tanácskozás hosszú és intenzív, a napirendi pontoknak pedig szombat este épp a felénél jártak. A kormányzati célok megvalósítása folyamatos munkát igényel, miközben a kabinet tisztában van azzal, hogy a lakosság részéről komoly elvárások fogalmazódnak meg – tette hozzá a miniszterelnök.

A kormányülés egyik legfontosabb témája a 2027-es költségvetés. Kármán András pénzügyminiszter korábbi közlése szerint a jövő évi büdzsé sarokszámairól, valamint a tervezett szociális intézkedésekről is dönthetnek. A költségvetés még ebben a hónapban az Országgyűlés és a nyilvánosság elé kerülhet, és egy jelentős nyugdíjemelési programot is tartalmazhat.

A pénzügyminiszter külön is jelezte, hogy a tanácskozáson hangsúlyos szerepet kapnak az államháztartási és adóügyi kérdések. Kármán András bejegyzése szerint munkáját Barabás Gyula, az államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár, valamint Kövesdy Attila, az adóügyért felelős államtitkár is segíti. Ez arra utal, hogy a kabinet nemcsak politikai, hanem részletes fiskális döntéseket is előkészít.

A nyugdíjasokat érintő intézkedések már a kormányülés előtt is a napirend élére kerültek. Kármán András szerint a kormány megnégyszerezte a nyugdíjminimumot, valamint csökkentette a tűzifa és a gyógyszerek áfáját. A pénzügyminiszter ezt a legkiszolgáltatottabbakat célzó azonnali lépésként mutatta be, amely szerinte egy átfogóbb gazdasági fordulat kezdetét jelenti.

A kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvény tervezetét is. Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős minisztere szerint a jogszabály elsődleges célja a hazai vízkészletek megőrzése és a természetes élőhelyek helyreállítása, különösen a súlyosbodó aszályhelyzet kezelése érdekében. A miniszter sikeres társadalmi egyeztetésről beszélt, ugyanakkor civil szervezetek több időt kérnének a tervezet véleményezésére.

Budapest-alku: pénzügyi mentőöv, egységes közlekedés, parkolási vita

A hétvége másik nagy témája a kormány és Budapest között létrejött megállapodás. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint történelmi jelentőségű egyezség született, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forintos rendkívüli állami támogatást kap. Ez a főváros fizetésképtelenségének elkerülését szolgálja, cserébe pedig a városvezetés lemond a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos peres követeléseiről.

Vitézy szerint az alku egyik legnagyobb előnye az lehet, hogy összehangoltabb menetrend és egységesebb jegyrendszer jön létre a fővárosi és agglomerációs közlekedésben. A megállapodás része egy regionális közlekedési szövetség létrehozása, a parkolási rendszer teljes egységesítése, valamint egy 20 milliárd forintos fővárosi megtakarítási program is. A miniszter úgy fogalmazott, hogy mindez Budapest működését stabilabbá és kiszámíthatóbbá teheti.

A megállapodás ugyanakkor nem maradt viták nélkül: Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, mert álláspontja szerint a főváros a kerületvezetők bevonása nélkül állapodott meg a kabinettel. A polgármester a részletek tisztázását, a kerületek érdemi bevonását és a helyi lakosok érdekeinek védelmét követeli, különösen a parkolási és útfejlesztési kérdésekben.

Rákosrendező és nagy sebességű vasút: új beruházási irányok

A közlekedési és városfejlesztési ügyek között kiemelt helyen szerepel Rákosrendező fejlesztése is. Vitézy Dávid bejelentése szerint a terület fejlesztése a kormány és a főváros közös szervezetén keresztül, szoros együttműködésben valósulhat meg. A korábbi elképzelésekkel szemben a terület köztulajdonban maradna, a beruházás koordinációja pedig az áprilisban lezárt tervpályázat alapján haladna tovább. A megvalósításhoz európai uniós forrásokat is bevonnának.

Szintén jelentős bejelentés, hogy Magyarország három kiemelt vasúti beruházás megvalósítására és előkészítésére pályázik az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, vagyis a CEF frissen megnyílt forrásaiból. A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként a budapesti Gubacsi vasúti híd újjáépítése, a gyékényesi deltavágány tervezése, valamint a Budapest és Győr közötti nagy sebességű vasútvonal engedélyezési terveinek elkészítése is napirenden van. Utóbbi akár az első magyar nagy sebességű vasútvonal előkészítését is jelentheti.

Politikai és jogi ügyek is árnyalják a hétvégét

A gazdasági és fejlesztéspolitikai döntések mellett több politikai-jogi ügy is napirendre került a közéletben.

Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét hivatali visszaélés gyanújával hallgatták ki az úgynevezett Erste-ügyben. A volt jegybankelnök visszautasította a vádakat, és panasszal élt a hatóságoknál. A gyanú szerint a jegybank 2023-ban nyomást gyakorolt a hitelintézetre annak érdekében, hogy az osztrák anyabank egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon posztjáról.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter eközben a Seszták Miklós és Hankó Balázs elleni eljárásokra reagált. Bejegyzésében azt írta, hogy költségvetést érintő súlyos visszaélések gyanúja esetén az igazságszolgáltatásnak kötelessége eljárni, a kormánypártnak pedig támogatnia kellene a vizsgálatokat. A miniszter saját korábbi hatósági meghurcoltatását állította szembe a mostani, általa milliárdos korrupciós ügyekként említett eljárásokkal.

A Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja levélben fordult Michael McGrath uniós biztoshoz, állásfoglalást kérve a Tisza-kormány általuk „önkényuralminak” nevezett lépéseiről. A két párt szerint visszamenőleges, személyre szabott jogalkotás, független közjogi tisztségviselők eltávolítása és ellenzéki politikusok elleni koncepciós eljárások zajlanak. A kormánypártok bírálói szerint az Európai Bizottságnak minden tagállamban azonos mércét kellene alkalmaznia.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor