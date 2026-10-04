Tisza-kormány: folytatódik a maratoni kormányülés: a költségvetés és a Budapest-alku is napirenden

Megyékre lebontott, interaktív térképen lehet böngészni az utóbbi öt év NKA-támogatásait
Új internetes felület indult a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által az elmúlt öt évben odaítélt támogatások nyomon követésére, amellyel csaknem 100 milliárd forintnyi állami forrás felhasználása vált megismerhetővé – derült ki Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Facebook-bejegyzéséből.
A kormányzati portálon közzétett új adatbázis célja, hogy tisztább képet nyújtson a kulturális szféra finanszírozásáról. A miniszter hangsúlyozta, hogy az alapítványok, a múzeumok és az alkotók kiemelten fontos szereplői a hazai kulturális életnek, a döntések átláthatósága pedig a kormányzás minden területén, így ezen a téren is elengedhetetlen. A lakosságnak joga van tudni, hogy a saját településén kik és milyen projektekre nyertek el forrásokat az NKA pályázatain.
Az újonnan létrehozott felületen egy megyékre lebontott, interaktív térkép segítségével lehet böngészni a támogatásokat, ahol a kék különböző árnyalatai jelzik a megítélt összegek nagyságát.
A tárcavezető szerint a transzparencia növelése a szektort övező viták tisztázásában is segíthet.
Az utóbbi években sok esetben nem volt egyértelmű, hogy hol ér véget a művészet, és hol kezdődik a politika
– mutatott rá bejegyzésében Kátai-Németh Vilmos.
Számonkér a Medián: tegye közzé a közvélemény-kutató cég nevét a Tisza!
Nincs azzal semmi baj, ha egy politikai párt közvélemény-kutatást rendel. Azzal sincs, ha a kutatás eredményeit megtartja magának
- írta Facebook-bejegyzésében a Medián, miután Magyar Péter közzétette a pártja által megrendelt kutatás eredményét, amely a Tisza-párt 65%-os előnyét mutatta ki.
Ha azonban úgy dönt, hogy nyilvánosságra hozza az eredményeket, akkor ugyanazok a szakmai-etikai elvárások lépnek életbe, mint bármely más közvélemény-kutatásnál: a publikációban fel kell tüntetni legalább a felmérés dátumát, a minta nagyságát, a módszert és a kutatócég nevét
- tette hozzá.
Tovább növelte előnyét a Tisza Párt a Fidesszel szemben
A Tisza Párt által megrendelt legújabb, reprezentatív közvélemény-kutatás szerint egy hét alatt hat százalékponttal növelte előnyét a Tisza Párt a Fidesszel szemben. A részletekről Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook-bejegyzésében. A reprezentatív felmérés eredményei azt mutatják, hogy a két politikai erő közötti olló jelentősen nyílt az előző héthez képest, ami a választói preferenciák eltolódását jelzi. A kutatás arra is rávilágít, hogy a párt támogatottsága ismét átlépett egy korábban már elért küszöböt.
Újra 65% felett állunk
– tette hozzá a miniszterelnök.
Életbe lépett az új rendőrségi modell: komoly ígéretet kapott az állomány Magyarországon
Október elsejével átalakult és egyszerűsödött a rendőrség működése, miután a Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti Nyomozó Iroda közvetlenül az Országos Rendőr-főkapitányság irányítása alá került - olvasható a kormány Facebook-bejegyzésében. Az átszervezés célja az egyértelmű felelősségi körök megteremtése és a párhuzamosságok felszámolása.
A napokban életbe lépett, az "egy feladat - egy szerv" elvén alapuló modell lényege, hogy az azonos vagy egymáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységek egységes szakmai irányítás alá kerültek. Ezzel a lépéssel minden feladatkörnek egyetlen, világos felelőse lett, ami jelentősen megkönnyíti a szervezeten belüli együttműködést.
Az új struktúra kialakítása nem jár a meglévő szakmai képességek leépítésével: a cél kifejezetten
- a speciális tudás,
- a személyi állomány és
- az eszközpark megtartása.
A változtatás a feladatok észszerűbb elosztását és a hatékonyabb, központosított vezetést szolgálja, garantálva, hogy a rendőrségi munka végrehajtása és számonkérhetősége átláthatóbb legyen.
Harmincéves problémát rendeztek: megújulhat a magyar főváros folyópartja
Új, egységes működési modellt alakít ki a kormány és a főváros a Duna budapesti szakaszának és kikötőinek fejlesztésére, a hajózásból származó bevételeket közvetlenül a rakpartok megújítására fordítják – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzéséből.
Nyilvánosságra hozzák a dokumentumokat: kiderül, miről döntött zárt ajtók mögött az Orbán-kormány
A szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzések elvégzése után fokozatosan nyilvánosságra hozzák az Orbán-kormányok korábbi üléseinek hivatalos összefoglalóit; első lépésként a 2010-es dokumentumok váltak elérhetővé. Az erről szóló tájékoztatást Facebook-bejegyzésében tette közzé Csőszi Attila, a TISZA országgyűlési képviselője, az MNB-botránnyal foglalkozó bizottság elnöke.
Tisza-kormány: folytatódik a maratoni kormányülés: a költségvetés és a Budapest-alku is napirenden
Szombaton megkezdődött a kormány kihelyezett ülése Erdőbényén, ahol Magyar Péter miniszterelnök és a kabinet tagjai több kiemelt ügyet tárgyalnak. A kormányfő közösségi oldalán arról számolt be, hogy a tanácskozás hosszú és intenzív, a napirendi pontoknak pedig szombat este épp a felénél jártak. A kormányzati célok megvalósítása folyamatos munkát igényel, miközben a kabinet tisztában van azzal, hogy a lakosság részéről komoly elvárások fogalmazódnak meg – tette hozzá a miniszterelnök.
- A kormányülés egyik legfontosabb témája a 2027-es költségvetés. Kármán András pénzügyminiszter korábbi közlése szerint a jövő évi büdzsé sarokszámairól, valamint a tervezett szociális intézkedésekről is dönthetnek. A költségvetés még ebben a hónapban az Országgyűlés és a nyilvánosság elé kerülhet, és egy jelentős nyugdíjemelési programot is tartalmazhat.
- A pénzügyminiszter külön is jelezte, hogy a tanácskozáson hangsúlyos szerepet kapnak az államháztartási és adóügyi kérdések. Kármán András bejegyzése szerint munkáját Barabás Gyula, az államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár, valamint Kövesdy Attila, az adóügyért felelős államtitkár is segíti. Ez arra utal, hogy a kabinet nemcsak politikai, hanem részletes fiskális döntéseket is előkészít.
- A nyugdíjasokat érintő intézkedések már a kormányülés előtt is a napirend élére kerültek. Kármán András szerint a kormány megnégyszerezte a nyugdíjminimumot, valamint csökkentette a tűzifa és a gyógyszerek áfáját. A pénzügyminiszter ezt a legkiszolgáltatottabbakat célzó azonnali lépésként mutatta be, amely szerinte egy átfogóbb gazdasági fordulat kezdetét jelenti.
- A kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvény tervezetét is. Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős minisztere szerint a jogszabály elsődleges célja a hazai vízkészletek megőrzése és a természetes élőhelyek helyreállítása, különösen a súlyosbodó aszályhelyzet kezelése érdekében. A miniszter sikeres társadalmi egyeztetésről beszélt, ugyanakkor civil szervezetek több időt kérnének a tervezet véleményezésére.
Budapest-alku: pénzügyi mentőöv, egységes közlekedés, parkolási vita
A hétvége másik nagy témája a kormány és Budapest között létrejött megállapodás. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint történelmi jelentőségű egyezség született, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forintos rendkívüli állami támogatást kap. Ez a főváros fizetésképtelenségének elkerülését szolgálja, cserébe pedig a városvezetés lemond a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos peres követeléseiről.
Vitézy szerint az alku egyik legnagyobb előnye az lehet, hogy összehangoltabb menetrend és egységesebb jegyrendszer jön létre a fővárosi és agglomerációs közlekedésben. A megállapodás része egy regionális közlekedési szövetség létrehozása, a parkolási rendszer teljes egységesítése, valamint egy 20 milliárd forintos fővárosi megtakarítási program is. A miniszter úgy fogalmazott, hogy mindez Budapest működését stabilabbá és kiszámíthatóbbá teheti.
A megállapodás ugyanakkor nem maradt viták nélkül: Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, mert álláspontja szerint a főváros a kerületvezetők bevonása nélkül állapodott meg a kabinettel. A polgármester a részletek tisztázását, a kerületek érdemi bevonását és a helyi lakosok érdekeinek védelmét követeli, különösen a parkolási és útfejlesztési kérdésekben.
Rákosrendező és nagy sebességű vasút: új beruházási irányok
A közlekedési és városfejlesztési ügyek között kiemelt helyen szerepel Rákosrendező fejlesztése is. Vitézy Dávid bejelentése szerint a terület fejlesztése a kormány és a főváros közös szervezetén keresztül, szoros együttműködésben valósulhat meg. A korábbi elképzelésekkel szemben a terület köztulajdonban maradna, a beruházás koordinációja pedig az áprilisban lezárt tervpályázat alapján haladna tovább. A megvalósításhoz európai uniós forrásokat is bevonnának.
Szintén jelentős bejelentés, hogy Magyarország három kiemelt vasúti beruházás megvalósítására és előkészítésére pályázik az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, vagyis a CEF frissen megnyílt forrásaiból. A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként a budapesti Gubacsi vasúti híd újjáépítése, a gyékényesi deltavágány tervezése, valamint a Budapest és Győr közötti nagy sebességű vasútvonal engedélyezési terveinek elkészítése is napirenden van. Utóbbi akár az első magyar nagy sebességű vasútvonal előkészítését is jelentheti.
Politikai és jogi ügyek is árnyalják a hétvégét
A gazdasági és fejlesztéspolitikai döntések mellett több politikai-jogi ügy is napirendre került a közéletben.
- Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét hivatali visszaélés gyanújával hallgatták ki az úgynevezett Erste-ügyben. A volt jegybankelnök visszautasította a vádakat, és panasszal élt a hatóságoknál. A gyanú szerint a jegybank 2023-ban nyomást gyakorolt a hitelintézetre annak érdekében, hogy az osztrák anyabank egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon posztjáról.
- Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter eközben a Seszták Miklós és Hankó Balázs elleni eljárásokra reagált. Bejegyzésében azt írta, hogy költségvetést érintő súlyos visszaélések gyanúja esetén az igazságszolgáltatásnak kötelessége eljárni, a kormánypártnak pedig támogatnia kellene a vizsgálatokat. A miniszter saját korábbi hatósági meghurcoltatását állította szembe a mostani, általa milliárdos korrupciós ügyekként említett eljárásokkal.
- A Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja levélben fordult Michael McGrath uniós biztoshoz, állásfoglalást kérve a Tisza-kormány általuk „önkényuralminak” nevezett lépéseiről. A két párt szerint visszamenőleges, személyre szabott jogalkotás, független közjogi tisztségviselők eltávolítása és ellenzéki politikusok elleni koncepciós eljárások zajlanak. A kormánypártok bírálói szerint az Európai Bizottságnak minden tagállamban azonos mércét kellene alkalmaznia.
A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A szombati nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
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