Tisza-kormány: folytatódik a maratoni kormányülés: a költségvetés és a Budapest-alku is napirenden

Új internetes felület indult a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által az elmúlt öt évben odaítélt támogatások nyomon követésére, amellyel csaknem 100 milliárd forintnyi állami forrás felhasználása vált megismerhetővé – derült ki Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Facebook-bejegyzéséből.

A kormányzati portálon közzétett új adatbázis célja, hogy tisztább képet nyújtson a kulturális szféra finanszírozásáról. A miniszter hangsúlyozta, hogy az alapítványok, a múzeumok és az alkotók kiemelten fontos szereplői a hazai kulturális életnek, a döntések átláthatósága pedig a kormányzás minden területén, így ezen a téren is elengedhetetlen. A lakosságnak joga van tudni, hogy a saját településén kik és milyen projektekre nyertek el forrásokat az NKA pályázatain.

Az újonnan létrehozott felületen egy megyékre lebontott, interaktív térkép segítségével lehet böngészni a támogatásokat, ahol a kék különböző árnyalatai jelzik a megítélt összegek nagyságát.

A tárcavezető szerint a transzparencia növelése a szektort övező viták tisztázásában is segíthet.

Az utóbbi években sok esetben nem volt egyértelmű, hogy hol ér véget a művészet, és hol kezdődik a politika

– mutatott rá bejegyzésében Kátai-Németh Vilmos.