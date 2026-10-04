Trump tanácsadója felszólította Powellt, hogy távozzon a Fed kormányzótanácsából

Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója a Fox News műsorában kijelentette, ideje, hogy Powell továbblépjen, és tiszteletben tartsa a Fed függetlenségét. Hassett szerint teljesen szokatlan, hogy egy korábbi Fed-elnök az elnöki megbízatása lejárta után is a kormányzótanács tagja maradjon. Egy vállalati hasonlattal élve úgy fogalmazott,

amikor egy cégnek új vezérigazgatója lesz, a régi vezető nem ül be a mellette lévő irodába.

Powell jelenléte régóta feszültségforrás a jegybank és a Fehér Ház között. Donald Trump elnök az elmúlt hónapokban fokozta a nyomásgyakorlást, és nyilvánosan bírálta a Fed kamatdöntéseit, amit időnként személyes támadásokkal is kiélezett.

Ha Powell lemondana kormányzótanácsi tagságáról, Trump kinevezhetné az utódját a megüresedő helyre.

Hassett szerint a Fed függetlenségének megőrzéséhez az lenne a legjobb, ha Powell rábízná az intézmény irányítását a jelenlegi vezetésre. Hozzátette, véget kell vetni ennek a nagyon is látható pártos megosztottságnak a jegybanknál.

Powellt az igazságügyi minisztérium a Fed washingtoni székházának felújításával kapcsolatos, többmilliárd dolláros költségtúllépési ügyben vizsgálta, végül azonban

nem emeltek ellene vádat.

Todd Blanche főügyész megerősítette, hogy a tárca nem indít újabb büntetőjogi vizsgálatot az ügyben.

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