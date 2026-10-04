18°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Trump tanácsadója felszólította Powellt, hogy távozzon a Fed kormányzótanácsából
Gazdaság

Trump tanácsadója felszólította Powellt, hogy távozzon a Fed kormányzótanácsából

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Fehér Ház gazdasági tanácsadója nyíltan felszólította Jerome Powellt, a Fed korábbi elnökét (címlapképünkön), hogy távozzon a jegybank kormányzótanácsából, mivel jelenléte korábbi Fed-elnökként teljesen példa nélküli, és aláássa az intézmény függetlenségét - jelentette a Fox Business.

Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója a Fox News műsorában kijelentette, ideje, hogy Powell továbblépjen, és tiszteletben tartsa a Fed függetlenségét. Hassett szerint teljesen szokatlan, hogy egy korábbi Fed-elnök az elnöki megbízatása lejárta után is a kormányzótanács tagja maradjon. Egy vállalati hasonlattal élve úgy fogalmazott,

amikor egy cégnek új vezérigazgatója lesz, a régi vezető nem ül be a mellette lévő irodába.

Powell jelenléte régóta feszültségforrás a jegybank és a Fehér Ház között. Donald Trump elnök az elmúlt hónapokban fokozta a nyomásgyakorlást, és nyilvánosan bírálta a Fed kamatdöntéseit, amit időnként személyes támadásokkal is kiélezett.

Ha Powell lemondana kormányzótanácsi tagságáról, Trump kinevezhetné az utódját a megüresedő helyre.

Még több Gazdaság

Kutatást készítettek Hollandiában a rabszolgatartó múlt miatti jóvátételről, itt a hollandok véleménye

Tisza-kormány: befejeződött a kormányülés, a gazdaság élénkítéséről is tárgyaltak

Repülőgép-szerencsétlenség történt Németországban, ketten meghaltak

Hassett szerint a Fed függetlenségének megőrzéséhez az lenne a legjobb, ha Powell rábízná az intézmény irányítását a jelenlegi vezetésre. Hozzátette, véget kell vetni ennek a nagyon is látható pártos megosztottságnak a jegybanknál.

Powellt az igazságügyi minisztérium a Fed washingtoni székházának felújításával kapcsolatos, többmilliárd dolláros költségtúllépési ügyben vizsgálta, végül azonban

nem emeltek ellene vádat.

Todd Blanche főügyész megerősítette, hogy a tárca nem indít újabb büntetőjogi vizsgálatot az ügyben.

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump ma nagyon fontos bejelentést tesz, hónapok óta ezt a várja a piac

Váratlan bejelentést tett Trump: nem tett le a jegybankelnök kirúgásáról

Lejjebb lehet még szorítani a globális kamatokat? Mi várható itthon?

Érdemes még karácsony előtt eurót váltani? Mutatjuk, mit üzen most a forint!

Karácsony előtt jöhet a bejelentés, ami felforgatja a pénzügyi világot

Címlapkép forrása: Jason Henry/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Bejelentették a hatalmas katonai offenzívát: megindult a döntő harc az Egyesült Államok támogatásával
Kábeltűz ütött ki a fontos vasúti vonalon, estig szünetel a vonatközlekedés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility