Újra felbukkant Novák Katalin - Ki nem találnád, mit reklámoz az exállamfő

A Gellért Szabadidőközpontban megtartott rendezvényre

előzetesen több mint kétszázhatvanan regisztráltak,

a Délmagyarországi Allergiás és Tüdőbeteg Gyermekekért Alapítvány, valamint kiemelt partnerei, az Aranyklinika és a Kabay Patika pedig a várakozásokat felülmúló tömeget fogadhattak.

A fesztivál egyik leglátványosabb eleme a modern egészségügyi és fitnesztechnológiák bemutatása volt.

Novák Katalin egy IMBODY nevű okos edzőgépet mutatott be

az érdeklődőknek. A mesterséges intelligenciával támogatott, több mint ötszáz gyakorlatot kínáló berendezés hagyományos súlytárcsák helyett digitálisan szabályozható ellenállással működik, így a terhelést teljesen az adott felhasználóhoz igazítja.

Novák Zoltán gyermektüdőgyógyász professzor, az alapítvány vezetője és a klinika társalapítója elmondta, hogy a fesztivállal kötetlenebb találkozási formát szerettek volna teremteni az orvosok és a családok között, a csapat már a rendezvény jövőbeli folytatásán dolgozik.