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Újra felbukkant Novák Katalin - Ki nem találnád, mit reklámoz az exállamfő
Gazdaság

Újra felbukkant Novák Katalin - Ki nem találnád, mit reklámoz az exállamfő

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Az Aranyklinika munkatársaként Novák Katalin korábbi köztársasági elnök is részt vett az első szegedi EgészségFeszten, és egy mesterséges intelligenciával működő fitneszgépet mutatott be a látogatóknak - írta meg a Délmagyar.

A Gellért Szabadidőközpontban megtartott rendezvényre

előzetesen több mint kétszázhatvanan regisztráltak,

a Délmagyarországi Allergiás és Tüdőbeteg Gyermekekért Alapítvány, valamint kiemelt partnerei, az Aranyklinika és a Kabay Patika pedig a várakozásokat felülmúló tömeget fogadhattak.

A fesztivál egyik leglátványosabb eleme a modern egészségügyi és fitnesztechnológiák bemutatása volt.

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Novák Katalin egy IMBODY nevű okos edzőgépet mutatott be

az érdeklődőknek. A mesterséges intelligenciával támogatott, több mint ötszáz gyakorlatot kínáló berendezés hagyományos súlytárcsák helyett digitálisan szabályozható ellenállással működik, így a terhelést teljesen az adott felhasználóhoz igazítja.

Novák Zoltán gyermektüdőgyógyász professzor, az alapítvány vezetője és a klinika társalapítója elmondta, hogy a fesztivállal kötetlenebb találkozási formát szerettek volna teremteni az orvosok és a családok között, a csapat már a rendezvény jövőbeli folytatásán dolgozik.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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