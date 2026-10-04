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Veszélyes játékot játszik a szigetország: az unió büntetése teljesen romba döntheti az autógyártásukat
Gazdaság

Veszélyes játékot játszik a szigetország: az unió büntetése teljesen romba döntheti az autógyártásukat

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Egyre nehezebb helyzetbe kerül Nagy-Britannia az autóipari kereskedelempolitikában. Miközben London továbbra sem vet ki védővámot a kínai elektromos járművekre, Brüsszel azzal fenyeget, hogy protekcionista intézkedésekkel zárhatja el a brit gyártókat az uniós piactól - számolt be a The Guardian.

Az Egyesült Királyság különutas politikát folytat azzal, hogy nem sújtja importvámmal a kínai járműveket. Ezzel szemben az Egyesült Államok gyakorlatilag teljesen kizárta a kínai szereplőket a piacáról, az Európai Unió pedig akár 45 százalékos büntetővámot is alkalmaz. Uniós tisztségviselők a múlt hónapban figyelmeztették Andy Burnhamet, Greater Manchester polgármesterét: ha London nem lép az ügyben, Brüsszel "Made in Europe" típusú kereskedelmi korlátokkal sújthatja a brit autóexportot. Ez rendkívül érzékenyen érintené a szigetországi gyártókat a legfontosabb külpiacukon, hiszen

az idei év első felében az uniós tagállamok vették fel a brit autóexport 58 százalékát, miközben Kína részesedése mindössze 4 százalék körül alakult.

Jonathan Reynolds üzleti és kereskedelmi miniszter egyelőre ellenáll a nyomásnak. Álláspontja szerint a vámlépéseket Peking valószínűleg megtorolná, ami veszélybe sodorná a brit gyártók kínai eladásait. A védővámok emellett érdemben megdrágítanák a gépjárműveket a brit vásárlók számára, és elriaszthatnák az olyan kínai befektetőket is, mint a Chery, amely jelenleg a Nissan sunderlandi gyárának használatáról tárgyal.

A kínai márkák – köztük a BYD, az Omoda és a Jaecoo – 2026 első nyolc hónapjában megháromszorozták piaci részesedésüket az Egyesült Királyságban, elérve az újautó-értékesítések 12 százalékát. A legfrissebb adatok szerint a brit újautó-forgalomba-helyezések szeptemberig 12 százalékkal nőttek éves összevetésben, ami 2017 óta a legerősebb növekedési ütem. A brit autóipari szakmai szövetség (SMMT) előzetes számai alapján a fellendülést elsősorban az elektromos járművek és a kínai márkák iránti kereslet hajtotta, az eladási listák élére például a Jaecoo 7 és a BYD Sealion 7 került.

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Az SMMT szerdán arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság "Made in Europe" szabályozása – amely az EU-ban gyártott járművekre korlátozná a támogatásokat, az adókedvezményeket és a közbeszerzési megrendeléseket – egzisztenciális fenyegetést jelent a brit autógyártásra. Mike Hawes, a szövetség vezérigazgatója kiemelte:

a brit és az uniós autóipar ellátási láncai mélyen integrálódtak, így a brit gyártású járművek kiszorítása mindkét fél számára súlyos károkat okozna.

Az iparág szereplői ugyanakkor megosztottak a kérdésben. Tim Tozer, a Vauxhall korábbi elnöke szerint a védővámok elengedhetetlenek ahhoz, hogy megakadályozzák a brit autógyártás elsorvadását. Úgy véli, Reynolds hiába bízik a kínai export bővülésében, mivel az ottani piac erősen nacionalistává vált, és a vásárlók egyre inkább a hazai márkákat részesítik előnyben. Ezzel szemben Viktor Csang, a Chery brit igazgatóhelyettese visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint cégük "trójai falóként" működne. Hangsúlyozta: az általuk értékesített autók az Egyesült Királyságban maradnak, a vállalat pedig a vámhelyzettől függetlenül elkötelezett a brit beruházások mellett.

Emily Szavics, az RSM UK tanácsadó cég elemzője szerint az Egyesült Királyság nem engedheti meg magának, hogy a végtelenségig hezitáljon a két nagy gazdasági tömb között. Bár a kínai befektetések fontos mentőövet jelenthetnek, az európai piachoz való akadálytalan hozzáférés alapvető létszükséglet a brit ágazat számára, így a gyártóknak mielőbbi, egyértelmű kormányzati stratégiára van szükségük a hosszú távú beruházási döntéseik meghozatalához.

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Címlapkép forrása: 2017 VCG

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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