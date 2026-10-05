21°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
A szeptemberi hőség megtette hatását a horvát turizmusban
Gazdaság

A szeptemberi hőség megtette hatását a horvát turizmusban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Szokatlanul erős szeptembert zárt a horvát turizmus, mivel a meleg őszi időjárás hozzájárult a szezon meghosszabbításához, a turisztikai költések pedig több régióban is jelentősen emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest - tudósított a Croatia Week.

A Jutarnji list elemzése szerint a szálláshely-szolgáltatók és vendéglátóhelyek pénztárgépes nyugtáinak értéke szeptemberben az előző év azonos időszakához képest érezhetően nőtt országszerte. A legjobban Isztria teljesített, ahol a szálláshelyeken körülbelül 105,7 millió euró értékben állítottak ki nyugtát, ami mintegy 26 százalékos növekedést jelent 2025 szeptemberéhez képest, miközben a nyugták száma is 7 százalékkal emelkedett.

A Split-Dalmácia régió szálláshelyein megközelítőleg 52 millió eurós bevételt regisztráltak, ami nagyjából 6 százalékos éves növekedésnek felel meg. Zágráb ugyanakkor más képet mutatott, a fővárosban a szálláshelyi nyugták száma ugyan 22 százalékkal ugrott meg, az összértékük viszont alig 2 százalékkal nőtt, vagyis a forgalomnövekedés nem hozott arányos bevételemelkedést.

A 2019-es, járvány előtti adatokkal összevetve különösen látványos a változás.

A szálláshely-szolgáltatási, vendéglátó- és kapcsolódó szektorokban a szeptemberben kiállított nyugták száma 17 százalékkal haladta meg a hét évvel ezelőtti szintet, az összértékük viszont 131 százalékkal volt magasabb. Kizárólag a szálláshelyeket nézve a nyugták értéke mintegy 92 százalékkal nőtt, miközben a számuk csupán 6 százalékkal emelkedett – ami egyértelműen az áremelkedés és a tranzakciónkénti magasabb költés hatását tükrözi.

Még több Gazdaság

Teljesen kivezette a ketreces tojásokat a Spar

Tisza-kormány: elkezdődött Szijjártó meghallgatása, a fideszesek egy része is elégedett az elszámoltatással

Csúcstalálkozó készül Törökországban, a magyar jegybank is ott lesz

Az úgynevezett vénasszonyok nyara az egész adriai térségben kedvezett a szezon meghosszabbításának, miközben a nemzetközi utazók egyre inkább keresik a főszezonon kívüli alternatívákat. A friss adatok azt mutatják, hogy az utószezon jelentős gazdasági értéket tud teremteni,

ha az időjárás, a légi összeköttetések és a kereslet együttesen kedvezőek.

Ugyanakkor a szezonalitás problémáját Horvátország még nem oldotta meg, hiszen szeptemberben a szálláshelyi nyugták száma mintegy 40, az összértékük pedig nagyjából 50 százalékkal maradt el az augusztusi szinttől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

PR cikk

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn
Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility