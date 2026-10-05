A szeptemberi hőség megtette hatását a horvát turizmusban

A Jutarnji list elemzése szerint a szálláshely-szolgáltatók és vendéglátóhelyek pénztárgépes nyugtáinak értéke szeptemberben az előző év azonos időszakához képest érezhetően nőtt országszerte. A legjobban Isztria teljesített, ahol a szálláshelyeken körülbelül 105,7 millió euró értékben állítottak ki nyugtát, ami mintegy 26 százalékos növekedést jelent 2025 szeptemberéhez képest, miközben a nyugták száma is 7 százalékkal emelkedett.

A Split-Dalmácia régió szálláshelyein megközelítőleg 52 millió eurós bevételt regisztráltak, ami nagyjából 6 százalékos éves növekedésnek felel meg. Zágráb ugyanakkor más képet mutatott, a fővárosban a szálláshelyi nyugták száma ugyan 22 százalékkal ugrott meg, az összértékük viszont alig 2 százalékkal nőtt, vagyis a forgalomnövekedés nem hozott arányos bevételemelkedést.

A 2019-es, járvány előtti adatokkal összevetve különösen látványos a változás.

A szálláshely-szolgáltatási, vendéglátó- és kapcsolódó szektorokban a szeptemberben kiállított nyugták száma 17 százalékkal haladta meg a hét évvel ezelőtti szintet, az összértékük viszont 131 százalékkal volt magasabb. Kizárólag a szálláshelyeket nézve a nyugták értéke mintegy 92 százalékkal nőtt, miközben a számuk csupán 6 százalékkal emelkedett – ami egyértelműen az áremelkedés és a tranzakciónkénti magasabb költés hatását tükrözi.

Az úgynevezett vénasszonyok nyara az egész adriai térségben kedvezett a szezon meghosszabbításának, miközben a nemzetközi utazók egyre inkább keresik a főszezonon kívüli alternatívákat. A friss adatok azt mutatják, hogy az utószezon jelentős gazdasági értéket tud teremteni,

ha az időjárás, a légi összeköttetések és a kereslet együttesen kedvezőek.

Ugyanakkor a szezonalitás problémáját Horvátország még nem oldotta meg, hiszen szeptemberben a szálláshelyi nyugták száma mintegy 40, az összértékük pedig nagyjából 50 százalékkal maradt el az augusztusi szinttől.

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