Aszódi Attila: A paksi fenékküszöb működik

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A hétvégén a Duna újabb rekordot produkált. Emlékezhetünk rá, hogy augusztus elején -140 cm volt a paksi vízmércén a vízállás, ami olyan extrém alacsony rekord vízszintet eredményezett az atomerőműnél, hogy egyetlen turbina tudott csak üzemben maradni a nyolcból, és csak pár centiméteren múlt, hogy ezt az utolsó turbinát nem kellett leállítani. A vízszint-csökkenés megállítására, az atomerőmű tervezési alapjában szereplő vízállások biztosítására a kormány döntése nyomán az Országos Vízügyi Főigazgatóság megkezdte az atomerőmű és Dunaszentbenedek közötti Duna szelvényben a fenékküszöb építését, ami gyorsan pozitív hatást gyakorolt a Duna vízszintjére az atomerőmű vízkivételi művénél.

Akkor, augusztus 3-án 650 m3/s volt a legkisebb mért vízhozam, ami mellett a paksi vízmércén a fent említett -140 cm vízállás jelentkezett. A vízhozam ezt követően az ausztriai esőzések hatására kissé növekedett, így a fenékküszöb építői időt kaptak a természettől, de erre a néhány hétre szükség is volt, hiszen bő egy hónappal később, szeptember 11-én újra megdőlt a legkisebb vízhozam értéke, akkor a paksi szelvényben 630 m3/s-ot mértek, tehát 20 m3/s-mal kevesebbet, mint az augusztus eleji minimum volt.

Ebben az időszakban a paksi vízmérce már kedvezőbb adatokat mutatott, hiszen a rekord alacsony vízhozam ellenére a Paks városában lévő vízmércén mintegy 30 cm-rel magasabb vízállás volt mérhető, mint augusztus 3-án. Ennek az a magyarázata, hogy

a fenékküszöb visszaduzzasztó hatása következtében nemcsak az atomerőműnél, hanem áramlási irányban fentebb is, a városban is emelkedett a vízállás.

Ha tudni szeretnénk, hogy mi történt volna, ha nem épül meg a fenékküszöb, érdemes az áramlás irányában lefelé vizsgálódnunk, hiszen a fenékküszöb áramlási irányban felfelé is módosítja a vízállás adatokat, nem csak közvetlenül a fenékküszöbnél. A Vízügy weboldalán a Paks alatti következő hivatalos vízmérce Domboriban található. Ez áramlási irányban mintegy 25 folyamkilométerrel lentebb helyezkedik el, mint a paksi vízmérce. Ha ennek elemezzük az adatait, augusztus 3-án -128 cm volt a Dombori vízállás, szeptember 11-én pedig -144 cm, tehát 16 cm-rel alacsonyabb vízállás volt tapasztalható, mint augusztus elején. (Korábban már írtam a vízállás adatok értelmezéséről. A Vízügy által közölt – mostanában sajnos sokszor negatív – értékek az adott vízmércére jellemző, relatív szintek, azt mutatják, hogy az adott helyen korábban rögzített nullponthoz képest mennyi az aktuális vízállás. Így természetesen egy adott időpontra a paksi és dombori vízmérce adatok egymással közvetlenül nem vethetőek össze.)

A Duna vízhozama az október 3-4-i hétvégén tovább romlott, nemcsak az augusztusi, hanem a szeptemberi negatív rekordot is megdöntötte, ugyanis október 3. szombat délben a paksi szelvényben 610 m3/s vízhozam volt mérhető, ami 20 m3/s-mal kisebb, mint a szeptember 11-i rekord, és 40 m3/s-mal kisebb, mint az augusztus 3-i (akkori) rekord. Ennél az extrém kicsi, 610 m3/s-os vízhozamnál a Dombori vízmérce -148 cm vízállást mutatott, 20 cm-rel kisebb értéket, mint augusztus 3-án. Ehhez képest a Paks városi vízmérce adat ma -118 cm, ami mellett az atomerőmű hűtővízzel való ellátása nem ütközött akadályba, szemben az augusztus eleji, akkor még fenékküszöb nélküli helyzettel.

Az adatokat a mellékelt 1. ábra foglalja össze. Azt mondhatjuk összegezve, hogy a mostani, október 3-4-i hétvégén a vízhozam mintegy 40 m3/s-mal kisebb volt, mint augusztus 3-án a kritikus napokban. Ennek hatására a Dombori vízmérce 20 cm-rel alacsonyabb vízállást mutatott, mint pontosan 2 hónappal ezelőtt, augusztus elején, így ha nem épülne a fenékküszöb, akkor a paksi vízmérce most akár -160 cm vízállást is jelezhetne. (Ezek a folyamatok persze nem lineárisak, számos paramétertől függenek, így az egyik vízmérce változásai közvetlenül nem vihetőek át egy másik vízmércére, ezért pontos adatokat csak részletes modellek alapján lehetne mondani, de a számok nagyságrendileg helyesek.)

Az bizonyos, hogy ha a fenékküszöb nem lenne építés alatt, mind szeptember közepén, mind pedig jelenleg az atomerőmű összes blokkjának leállítására szükség lett volna.

Mindez arra is felhívja a figyelmet, hogy jogos volt azon feltételezésünk, hogy az augusztusi extrém alacsony vízállás nem egy rövid ideig tartó állapot, hanem hónapokon keresztül fennállhat, illetve hónapokon keresztül újra és újra visszatérhet, így a fenékküszöb építése szükséges volt ahhoz, hogy az atomerőmű – mint legolcsóbb hazai termelő – üzemét fenn lehessen tartani. Tekintettel arra, hogy a klímaváltozás miatt ezek a kisvizes időszakok gyakrabban visszatérhetnek, a Duna tartós vízszintemelése szükséges és indokolt.

1. ábra: A Domboriban és Paks városában található vízmérce adatai három kiválasztott időpontban, valamint a Duna vízhozama a paksi szelvényben, a háttérben az épülő fenékküszöb Dunaszentbenedek irányából fényképezve (Fotó: Aszódi A., 2026. augusztus 25.)

A paksi szelvényben történt beavatkozás következtében a paksi atomerőmű stabil üzeme biztosítható, a 4 blokkból 3 blokk jelenleg is névleges teljesítményen üzemel, a 4. blokk pedig tervezett karbantartás és üzemanyag átrakás miatt áll csak. Ezzel szemben a romániai Cernavodai Atomerőmű továbbra sem tud termelni, és az ottani szakemberek arra számítanak, hogy a létesítmény várhatóan október hónapban sem fog tudni üzemelni. A rekord alacsony vízhozam korábban sosem látott alacsony vízállást eredményez annál a létesítménynél is, és a sokkal bonyolultabb áramlási útvonal miatt a beavatkozás lehetőségei sokkal korlátozottabbak. Romániában a Cernavodai Atomerőmű a Duna főágából leágazó mellékágból táplálkozó csatornából kapja a hűtővizét, tehát nem közvetlenül a főágból. A Duna fekete-tengeri torkolatvidékéhez közeli helyszín és a többszörös leágazás miatt egyetlen mederzáró műtárgy ott nem tudja orvosolni a problémát.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor