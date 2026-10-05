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Az állam 50 százalékos tulajdonrészt szerez a BKK-ban, megváltozik a neve is
Gazdaság

Az állam 50 százalékos tulajdonrészt szerez a BKK-ban, megváltozik a neve is

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Jelentősen átalakul a Budapesti Közlekedési Központ tulajdonosi szerkezete: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) azt javasolja a kormánynak és a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy az Országos Közlekedési Központ tőkeemeléssel szerezzen 50 százalékos tulajdonrészt a BKK-ban. A társaság BKK Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ Zrt. néven működne tovább.

A javaslat részleteiről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. Az elképzelés szerint az állam és a főváros közös tulajdonában álló BKK a jelenleginél szélesebb, várostérségi feladatokat kapna, vagyis Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedésének összehangolásáért is felelni fog. A kormány tájékoztatása szerint az új szervezet a főváros területén megvalósuló közlekedési és közterületi fejlesztések építtetője is lenne.

Az átalakítás a kormány és a főváros között október 1-jén körvonalazott megállapodás része. A csomag részeként a főváros egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, és a budapesti közösségi közlekedés finanszírozását a jövőben fele-fele arányban vállalná az állam és az önkormányzat.

Ez 2027-ben 170-170 milliárd forintos hozzájárulást jelenthet a két fél részéről.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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