Bivalyerős az amerikai gazdaság

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe novemberben 54,9 pontra mérséklődött az előző havi 55,4 pontról, ami kissé elmaradt a várakozásoktól. Az amerikai szolgáltatószektor továbbra is erős: a foglalkoztatottsági komponens 50,1 pontra emelkedett, az új megrendelések és az üzleti aktivitás pedig bőven az 50 pontos bővülési küszöb felett maradtak. Az egyetlen aggasztó jel az árkomponens további emelkedése 74 pontra, ami tartós árnyomásra utal. Ez az egyik fő oka annak, hogy az infláció egyelőre nem tudja megközelíteni a 2 százalékos célt.

A szeptemberi ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzserindexe 54,9 pont lett az előző havi 55,4 pont után (várakozás: 55 pont). Az árkomponens 72,6 pontról 74 pontra, míg a foglalkoztatottsági komponens 47,8 pontról 50,1 pontra nőtt. Az új megrendelések 60,9 pontról 59,8 pontra csökkentek, míg a jelenlegi üzleti aktivitás 61,7 pontról 56,5 pontra csökkent.

A bejövő adatok üzenete egyértelmű. Az amerikai szolgáltatószektor továbbra is nagyon erős, a foglalkoztatottság már bővül, a jelenlegi aktivitás és az új megrendelések is bőven az aktivitás bővülését jelző 50 pont felett tartózkodnak. Az egyetlenegy szépséghiba az árnyomás, ami továbbra is nagyon erős. Ez az egyik oka annak, hogy bár az infláció nem növekszik, de egyelőre nem is tudja megközelíteni a 2%-ot.

Jelenleg a piac nagyjából 78% esélyt ad annak, hogy az októberi ülésen nem emelkednek a kamatok. A mostani adat ezt az arányt kicsit lejjebb viheti az erős növekedés és magas árnyomás miatt.

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