Csúcstalálkozó készül Törökországban, a magyar jegybank is ott lesz

A világ vezető jegybankárjai gyűlnek össze az Isztambuli Gazdasági Fórumon október 8-án és 9-én, hogy az inflációról, a monetáris politikáról, valamint a globális gazdasági kilátásokról tárgyaljanak.

A török jegybank által szervezett kétnapos rendezvényen a fórum honlapján közzétett tájékoztatás szerint részt vesz többek között Christopher Waller Fed-kormányzó, Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója, Pablo Hernández de Cos, a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) főigazgatója, valamint Emmanuel Moulin, a francia jegybank elnöke is.

A résztvevők között szerepel Görögország, Hollandia, Magyarország, Szaúd-Arábia, Malajzia, Azerbajdzsán és Kazahsztán jegybankelnöke is. A találkozón összesen 16 jegybankelnök és nyolc alelnök, valamint Törökország és Egyiptom pénzügyminisztere, továbbá nemzetközi pénzügyi intézmények tisztségviselői képviseltetik magukat.

A fórum napirendjén a globális gazdaság fragmentációjának kezelése, a bizonytalan környezetben folytatott monetáris politika, az adósságdinamika, valamint a mesterséges intelligencia és a digitális innováció makrogazdasági politikára gyakorolt hatásai szerepelnek.

A Fed honlapja megerősítette, hogy Waller október 8-án tart beszédet a konferencián.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája. Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images