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Csúcstalálkozó készül Törökországban, a magyar jegybank is ott lesz
Gazdaság

Csúcstalálkozó készül Törökországban, a magyar jegybank is ott lesz

Portfolio
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A világ vezető jegybankárjai gyűlnek össze az Isztambuli Gazdasági Fórumon október 8-án és 9-én, hogy az inflációról, a monetáris politikáról, valamint a globális gazdasági kilátásokról tárgyaljanak.

A török jegybank által szervezett kétnapos rendezvényen a fórum honlapján közzétett tájékoztatás szerint részt vesz többek között Christopher Waller Fed-kormányzó, Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója, Pablo Hernández de Cos, a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) főigazgatója, valamint Emmanuel Moulin, a francia jegybank elnöke is.

A résztvevők között szerepel Görögország, Hollandia, Magyarország, Szaúd-Arábia, Malajzia, Azerbajdzsán és Kazahsztán jegybankelnöke is. A találkozón összesen 16 jegybankelnök és nyolc alelnök, valamint Törökország és Egyiptom pénzügyminisztere, továbbá nemzetközi pénzügyi intézmények tisztségviselői képviseltetik magukat.

A fórum napirendjén a globális gazdaság fragmentációjának kezelése, a bizonytalan környezetben folytatott monetáris politika, az adósságdinamika, valamint a mesterséges intelligencia és a digitális innováció makrogazdasági politikára gyakorolt hatásai szerepelnek.

A Fed honlapja megerősítette, hogy Waller október 8-án tart beszédet a konferencián.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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