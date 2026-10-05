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Dudás Katalin lesz a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár
Gazdaság

Dudás Katalin lesz a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár

Portfolio
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2026. október 5-étől Dudás Katalin tölti be a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkári tisztséget - jelentette be egy Facebook-bejegyzésben Kátai-Németh Vilmos, szociális- és családügyi miniszter. A több mint három évtizedes munkajogi és munkavédelmi tapasztalattal rendelkező szakember feladata a szakterület egységes szakpolitikai és szakmai koordinációja lesz, amelynek során a biztonságos és méltányos foglalkoztatást, valamint a munkavállalók védelmét helyezi a középpontba.

Az új államtitkár a magyar munkaügyi igazgatás, a hatósági ellenőrzés és a jogalkotás területéről érkezik.

Pályafutása során dolgozott a Szociális és Családügyi Minisztérium jogi főosztályvezetőjeként, vezette a Gazdasági Minisztérium Munkajogi Kodifikációs Titkárságát, majd 2010-ig az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség elnökhelyettesi, ezt követően pedig elnöki tisztségét töltötte be. A közigazgatásból való távozása után ügyvédként, valamint az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának megbízott oktatójaként tevékenykedett, emellett trénerként és önkéntesként közösségfejlesztési projektekben is részt vett.

Szakmai filozófiáját saját bevallása szerint a technokrata szemlélet határozza meg, így a szakpolitikát nem pusztán politikai döntéshozatalnak, hanem adatokra, jogi összefüggésekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő előkészítő munkának tekinti. Kiemelte, hogy

a jogszabályok és a szervezeti struktúrák mögött mindig meg kell látni az embert, a legjobb döntések pedig a szakmai tudás és a józan ész találkozásából születnek.

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Kibővült és összetett portfóliójába a foglalkoztatáspolitika, a munkajogi jogalkotás és a munkavédelem mellett immár az eddig elkülönített területként működő közfoglalkoztatás is beletartozik.

Elmondása szerint az, hogy a munkaügy a szociális- és családügyi minisztériumban kapott helyet, azt üzeni, hogy a munkaügy nem pusztán versenyképességi kérdés, hanem elsősorban eszköz a gyengébb fél védelmét szolgáló intézményrendszer kialakításához. Dudás Katalin bemutatkozó videójában hangsúlyozta, hogy

legfőbb küldetése a méltányos foglalkoztatás és a társadalmi stabilitás biztosítása, valamint egy egységes, szakmai alapokon nyugvó együttműködési rendszer kialakítása lesz a szakterületen.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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