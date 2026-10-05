Dudás Katalin lesz a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár

Az új államtitkár a magyar munkaügyi igazgatás, a hatósági ellenőrzés és a jogalkotás területéről érkezik.

Pályafutása során dolgozott a Szociális és Családügyi Minisztérium jogi főosztályvezetőjeként, vezette a Gazdasági Minisztérium Munkajogi Kodifikációs Titkárságát, majd 2010-ig az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség elnökhelyettesi, ezt követően pedig elnöki tisztségét töltötte be. A közigazgatásból való távozása után ügyvédként, valamint az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának megbízott oktatójaként tevékenykedett, emellett trénerként és önkéntesként közösségfejlesztési projektekben is részt vett.

Szakmai filozófiáját saját bevallása szerint a technokrata szemlélet határozza meg, így a szakpolitikát nem pusztán politikai döntéshozatalnak, hanem adatokra, jogi összefüggésekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő előkészítő munkának tekinti. Kiemelte, hogy

a jogszabályok és a szervezeti struktúrák mögött mindig meg kell látni az embert, a legjobb döntések pedig a szakmai tudás és a józan ész találkozásából születnek.

Kibővült és összetett portfóliójába a foglalkoztatáspolitika, a munkajogi jogalkotás és a munkavédelem mellett immár az eddig elkülönített területként működő közfoglalkoztatás is beletartozik.

Elmondása szerint az, hogy a munkaügy a szociális- és családügyi minisztériumban kapott helyet, azt üzeni, hogy a munkaügy nem pusztán versenyképességi kérdés, hanem elsősorban eszköz a gyengébb fél védelmét szolgáló intézményrendszer kialakításához. Dudás Katalin bemutatkozó videójában hangsúlyozta, hogy

legfőbb küldetése a méltányos foglalkoztatás és a társadalmi stabilitás biztosítása, valamint egy egységes, szakmai alapokon nyugvó együttműködési rendszer kialakítása lesz a szakterületen.

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