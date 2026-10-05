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Egy felmérés alapján a fideszesek jelentős része is hisz az elszámoltatás sikerében
Gazdaság

Egy felmérés alapján a fideszesek jelentős része is hisz az elszámoltatás sikerében

Portfolio
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A magyarok többsége elégedett az elszámoltatási folyamatokkal – derül ki a Publicus Intézet 24.hu megbízásából készült legfrissebb felméréséből. A kutatás szerint a megkérdezettek 61 százaléka elégedettnek mondja magát a hatóságok eddigi munkájával, miközben az adatfelvétel épp azokban a napokban zajlott, amikor az Országgyűlés három képviselő mentelmi jogát függesztette fel. Az Orbán-kormány két volt minisztere, Seszták Miklós és Hankó Balázs letartóztatásba került, Magyar Péter mentelmi jogát pedig egy 2024-es ügyben függesztették fel. Az elszámoltatás társadalmi támogatottsága már a nyár óta tartósan magas: júliusban a lakosság 78 százaléka támogatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását.

A 24.hu megbízásából készült felméréshez az adatfelvétel szeptember 28. és 30. között zajlott, épp azokban a napokban, amikor az Országgyűlés három képviselő mentelmi jogát függesztette fel.

Az Orbán-kormány két volt miniszterét, Seszták Miklóst és Hankó Balázst őrizetbe vették, azóta pedig Seszták és Hankó is letartóztatásba került. Seszták a Volánbusz-ügyben, Hankó a Nemzeti Kulturális Alaphoz kapcsolódó ügyben gyanúsított. A harmadik képviselő Magyar Péter miniszterelnök volt, akinek mentelmi jogát egy 2024-es, telefonnal kapcsolatos ügyben függesztették fel.

A hatóságok eddigi munkájával szintén 61 százalék elégedett.

Ugyanakkor a Tisza-szavazóknak csak 28 százaléka mondta magát teljesen elégedettnek, 58 százalékuk az „inkább elégedett” kategóriába tartozik.

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A fideszes szavazók 31 százaléka is elégedett az elszámoltatás állásával, 42 százalékuk viszont nem.

Az elszámoltatás támogatottsága nyáron is magas volt. A Publicus júliusi felmérése szerint a lakosság 78 százaléka támogatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A hivatal augusztus végén kapott vezetőt Unger Anna személyében.

Módszertan: telefonos adatfelvétel 2026. szeptember 28. és 30. között, 1000 fő megkérdezésével. A minta reprezentatív a teljes lakosságra, a hibahatár ±3 százalékpont, a részsokaságoknál ennél nagyobb is lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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