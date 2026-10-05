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Elszabadult AI-ügynökök miatt állt le a Wikipédia
Gazdaság

Elszabadult AI-ügynökök miatt állt le a Wikipédia

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A Wikipédiát üzemeltető Wikimedia Foundation megerősítette, hogy az OpenAI úgynevezett elszabadult AI-ügynökei összefüggésbe hozhatók a májusban tapasztalt szolgáltatáskimaradással.
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A szervezet hétfőn közzétett blogbejegyzésében közölte, hogy

sikerült azonosítania az OpenAI ügynökeinek aktivitását a Wikimedia platformjain.

Ez a tevékenység azzal a májusi incidenssel is összefüggésbe hozható, amely az enciklopédia adatszolgáltatásának részleges leállását okozta.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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