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Hatalmas pénzeső zúdul a határvédelemre: drónelhárító rendszerekkel erősítik meg az EU-s védelmet
Gazdaság

Hatalmas pénzeső zúdul a határvédelemre: drónelhárító rendszerekkel erősítik meg az EU-s védelmet

MTI
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Az Európai Bizottság hétfői tájékoztatása szerint 130 millió euróval növeli az európai uniós tagállamok drónelhárítási képességeinek fejlesztését célzó támogatását a határigazgatás korszerűsítése, a határellenőrzés megerősítése és a biztonsági fenyegetések elhárításának javítása érdekében.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

A brüsszeli közlemény szerint az új finanszírozás kiegészíti az EU határigazgatási és vízumpolitikai alapja (BMVI) keretében 2025 decemberében bejelentett 250 millió eurós, valamint az ez év elején rendelkezésre bocsátott 169 millió eurós finanszírozást.

A támogatás az uniós határ- és partvédelmi ügynökség (Frontex), valamint a tagállamok megfigyelési és drónelhárítási technológiáinak fejlesztését és kapcsolódó eszközök beszerzését célozza - írták.

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