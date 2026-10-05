Hirtelen szakad meg a kellemes őszi idő: komoly időjárási fordulat közelít felénk

Ma kellemes őszi nap vár ránk, bőséges napsütésre számíthatunk, amelyet legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetnek meg időnként. Csapadék nem várható, és a szél is gyenge vagy mérsékelt marad.

A hűvös reggeli órák után délutánra 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

A Kárpát-medencében csütörtökig alapvetően anticiklonális hatás érvényesül, így az elkövetkező napokban sem az időjárásban, sem a hőmérsékletben nem várható érdemi változás. A hét eleji időjárás csapadékmentes, túlnyomóan napos marad.

Ezzel párhuzamosan Nyugat-Európába hideg légtömegek érkeznek, miközben egy ciklon kezd kimélyülni. Az ehhez kapcsolódó frontzóna gyorsan megerősödik, a markáns hidegfront pedig nagy sebességgel halad keletre, a kontinens belseje felé.

Az időjárási fordulat csütörtökön következhet be, amikor a front csapadékrendszere és a mögötte áramló hideg levegő már eléri a nyugati országrészt.

A lehűlés pontos mértéke egyelőre bizonytalan, a Dunántúlon ugyanakkor nagyobb a csapadék esélye, mint a keleti területeken.

Az ország keleti felét a front várhatóan csak később éri el, mivel a frontrendszer a Kárpát-medence fölött behullámozhat. Emiatt a keleti régiókban a hőmérséklet és a csapadék alakulását egyelőre nagyobb bizonytalanság övezi.

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