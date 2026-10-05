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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára
Gazdaság

Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára

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Hétfőn sem változtak a hazai üzemanyagárak - írja a holtankoljak.hu

 A világpiaci mozgások ellenére a pénteki országos átlagokhoz képest a 95-ös benzin és a gázolaj ára továbbra is változatlan:

95-ös benzin: 636 Ft/liter

Gázolaj: 709 Ft/liter

benzindizel1005

A nemzetközi olajpiacon közben ismét érdekes fordulat látható. A Brent ára jelenleg 102 dollár körül alakul, miközben a G7 országai 100 millió hordó nyersolaj és dízel felszabadításáról döntöttek stratégiai készleteikből. Emellett a közel-keleti olajexport is növekedett az elmúlt időszakban, ami mérsékelheti az ellátással kapcsolatos aggodalmakat.

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