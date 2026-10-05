Katasztrófa fenyegeti a kedvelt magyar tavat - Innen már nincs visszaút?

Öt centiméter alá süllyedt a Velencei-tó agárdi vízmércén mért vízállása, hétfő reggel a vízmérce 4 centimétert mutatott - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) az MTI érdeklődésére.

Az OVF arról is tájékoztatást adott, hogy a víz visszahúzódása, a vízfelület csökkenése jellemzően ott látványos, ahol a korábbi időszakokban kifejezetten strandolásra alakították ki a medret. Emlékeztettek arra, hogy a Velencei-tó vízállása egy évvel ezelőtt 69 centiméter volt, akkor a teljes víztükör területe 13,74 négyzetkilométert tett ki, jelenleg a számított vízfelület kiterjedése 12,89 négyzetkilométer, vagyis elmondható, hogy

az egy évvel ezelőtt mért vízállásnál számított víztükör-terület a mai napig valamivel kevesebb, mint egy négyzetkilométernyit zsugorodott.

Megjegyezték, hogy a tó minimális szabályozási szintje október hónapra 130 centiméter, ezen jóval magasabb vízállás esetében a víztükör területe 13,95 négyzetkilométer lenne, azaz magának a víztükörnek a területe a jelenleg tapasztalható alacsony vízállás mellett sem jelentősen kisebb.

A Velencei-tó vízgyűjtőjére - területi átlagban - szeptember 1-29. között 17,4 milliméter csapadék érkezett, ami a sokévi (1991-2020) szeptemberi átlag 34,1 százaléka és a HungaroMet legfrissebb előrejelzése szerint a következő néhány napban a tó felületére csapadék érkezése nem valószínűsíthető.

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